طبيب الدنمارك يطمئن الجماهير: كريستيان إريكسن بخير

أكد طبيب المنتخب الدنماركي أن كريستيان إريكسن يتمتع بحالة صحية جيدة، ومن المتوقع أن يغادر المستشفى قريبًا بعد تعرضه لانهيار مفاجئ خلال مباراة ودية أمام أوكرانيا.

أكد طبيب المنتخب الدنماركي لكرة القدم، مورتين بويسين، أن النجم كريستيان إريكسن يتمتع بحالة صحية ومعنوية جيدة، ومن المتوقع أن يغادر المستشفى خلال وقت قريب، عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء المباراة الودية أمام أوكرانيا.

وكان إريكسن قد سقط على أرض الملعب في الدقيقة 65 من اللقاء الذي أقيم الأحد في مدينة أودينسه، بعدما اشتكى من آلام في الصدر، ما استدعى تدخلاً سريعًا من الطاقم الطبي. ورغم الحادثة، تمكن لاعب الوسط من مغادرة الملعب سيرًا على الأقدام قبل نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات إضافية.

وأوضح بويسين، في بيان صادر عن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، أنه تواصل مع اللاعب صباح اليوم الإثنين، مشيرًا إلى أنه يقضي الوقت مع عائلته ويتمتع بمعنويات مرتفعة، فيما يواصل الاتحاد متابعة أوضاع اللاعبين والجهاز الفني وتقديم الدعم اللازم لهم.

ويُذكر أن إريكسن كان قد تعرض لسكتة قلبية خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2021، قبل أن يعود إلى الملاعب بعد زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب، ويواصل مسيرته الاحترافية بنجاح.