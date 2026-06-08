منتخب إيران يرتدي شارات تذكارية لضحايا مدرسة ميناب في المكسيك

ظهر اللاعبون في المكسيك بسترات سوداء عليها دبابيس ذهبية اللون تحمل الرقم 168، وهو عدد ضحايا قصف المدرسة في ميناب جنوبي إيران.

قائد المنتخب الإيراني، إحسان حجي صافي، عند وصول المنتخب إلى المكسيك، يظهر الدبوس الذهبي على سترته (Getty Images)

وصلت بعثة المنتخب الإيراني التي ستشارك في بطولة كأس العالم لكرة القدم، إلى المكسيك، وارتدى أفرادها شارات على الصدر تبرز عدد ضحايا القصف في مدرسة ميناب جنوبي إيران.

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ارتدى اللاعبون دبابيس ذهبية اللون تحمل الرقم "168" على ستراتهم عند نزولهم من الطائرة يوم الأحد في مدينة تيخوانا. ويشير الرقم إلى عدد القتلى، ومعظمهم من الأطفال، في الهجوم الذي وقع في 28 شباط/ فبراير على مدرسة في مدينة میناب جنوبي إيران، ويرجّح أن الولايات المتحدة تقف وراءه.

على صلة ماذا نعرف عن قصف مدرسة في إيران في بداية الحرب الإسرائيلية الأميركية؟ وأشارت سفارة إيران في المجر اليوم، الإثنين، إلى هذه الدبابيس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مع إشارة إلى مدينة ميناب.

وقد أحيا المنتخب الإيراني ذكرى الهجوم على المدرسة قبل مباراة ودية في آذار/ مارس بمدينة أنطاليا التركية، حيث حمل اللاعبون حقائب مدرسية وردية وبنفسجية في أثناء عزف النشيد الوطني.

لاعبون إيرانيون يرفعون صور الضحايا (Getty Images)

وإلى اليوم لم تعترف الولايات المتحدة ولا إسرائيل بمسؤوليتها عن الهجوم على المدرسة، الذي واجه انتقادات شديدة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، فيما اكتفى الجيش الأميركي بالقول إنه يحقق في الحادثة، زاعما أنه لا يستهدف المدنيين أبدا.

وسافر الوفد الإيراني على متن طائرة خاصة من أنطاليا إلى تيخوانا يوم السبت، بعد تغيير مفاجئ في الخطط قبل أسبوعين، حيث تقرر استخدام المكسيك قاعدة للتدريب بدلا من مدينة تكسون بولاية أريزونا الأميركية كما كان مقررا في السابق.

الدبوس الذهبي والرقم 168

ويستعد المنتخب الإيراني للعب مبارياته الثلاث في دور المجموعات داخل الولايات المتحدة، ما أدى إلى تأخير إصدار التأشيرات للاعبين، كما رُفض تقديم بعض التأشيرات لأعضاء في الوفد الإيراني.

ولا يزال غير واضح متى سيسمح للمنتخب الإيراني بدخول الولايات المتحدة قبل مباراته الافتتاحية، يوم 15 حزيران/ يونيو في مدينة إنجلوود لمواجهة منتخب نيوزيلندا.

ومن المقرر أن يعود المنتخب الإيراني إلى تيخوانا بين المباريات، ثم يعود إلى إنجلوود يوم 21 حزيران/ يونيو لمواجهة منتخب بلجيكا، قبل التوجه إلى مدينة سياتل لملاقاة منتخب مصر يوم 26 حزيران/ يونيو.

ويمكن أن يلتقي منتخبا إيران والولايات المتحدة في دور الـ32 يوم 3 تموز/ يوليو، في ملعب دالاس كاوبويز في مدينة أرلينجتون، إذا احتل كلاهما المركز الثاني في مجموعتيهما.