مولر: منتخب ألمانيا ليس مرشحا للفوز بالمونديال

اعتبر توماس مولر أن المنتخب الألماني ليس من أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفريق لا يزال في مرحلة التطور وبناء الانسجام.

اعتبر توماس مولر، بطل كأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني، أن "الماكينات" لا تُعد من أبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس العالم، مونديال 2026، مشيرًا إلى أن الفريق لا يزال في مرحلة البناء والتطور.

وأوضح مولر أن المنتخب الحالي يشبه إلى حد كبير نسخة 2010 أكثر من الفريق الذي أحرز لقب 2014، لافتًا إلى أن اللاعبين لم يصلوا بعد إلى مرحلة النضج والتجانس الكامل التي ميزت الجيل الذهبي السابق.

وعلى الرغم من استبعاده ألمانيا من دائرة المرشحين الأقوى للقب، أعرب اللاعب المعتزل دوليًا عن ثقته بقدرة المنتخب على تجاوز دور المجموعات، مؤكدًا أنه لا يرى عقبات حقيقية أمام الفريق في مواجهاته الأولى بالبطولة التي تستضيفها أمريكا الشمالية.

ويستهل المنتخب الألماني مشواره في كأس العالم بمواجهة كوراساو ضمن منافسات المجموعة الخامسة، قبل أن يلتقي كوت ديفوار والإكوادور.