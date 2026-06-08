مونديال 2026: جمال وويليامز متاحان للمشاركة في مبارة إسبانيا الافتتاحية

أكد المنتخب الإسباني أن اللاعبين سوف يكونان جاهزين للمشاركة في مباراة المنتخب الأولى في المونديال، بعدما سادت مخاوف من تغيّبهما جرّاء الإصابات.

أكد مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم، لويس دي لا فوينتي، أن الجناحين لامين جمال، ونيكو ويليامز سيكونان جاهزين للمشاركة في المباراة الافتتاحية لمنتخب "لا روخا" في نهائيات كأس العالم، التي من المقرر أن تنطلق في 11 من الشهر الحالي.

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وغاب كل من جمال (18 عاما) نجم برشلونة، وويليامز (23 عاما) الذي يدافع عن ألوان أتلتيك بلباو عن نهاية الموسم بسبب إصابات في عضلات الفخذ الأيسر، وستمثل عودتهما الوشيكة دفعة كبيرة لأبطال أوروبا.

وكان جمال قد أُصيب في نهاية نيسان/ أبريل مع برشلونة. وبغيابه، تعادل أبطال مونديال 2010 في مباراتهم الودية ضد العراق 1-1 الخميس في لا كورونيا.

كما يعاني فيكتور مونوس (22 عاما) جناح أوساسونا من إصابة أيضا، لكنه سيكون جاهزا بدوره لمواجهة الرأس الأخضر.

ولم يسافر اللاعبون الثلاثة إلى بويبلا بالمكسيك، حيث سيخوض "لا روخا" مباراته الودية الأخيرة ضد منتخب البيرو اليوم، الإثنين.

وأوضح دي لا فوينتي في مؤتمر صحافي "نأسف لعدم وجودهم معنا، لكنّ الجهاز الطبي وطاقم اللياقة البدنية أوصوا بإبقائهم" في معسكر المنتخب بالولايات المتحدة.

وقال "سيكون اللاعبون الثلاثة جاهزين للمباراة القادمة"، في إشارة إلى انطلاق كأس العالم.

ويستهل المنتخب الإسباني، حامل لقب كأس أوروبا، مشواره في البطولة الكروية العالمية التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمواجهة منتخب الرأس الأخضر في 15 حزيران/ يونيو ضمن المجموعة الثامنة.

وإلى جانب الرأس الأخضر، سيواجه منتخب إسبانيا منتخبي السعودية في 21 من حزيران/ يونيو، ثم الأوروغواي بعد 7 أيام.