إسبانيا تختتم تحضيرات المونديال بثلاثية في شباك البيرو

أنهى المنتخب الإسباني تحضيراته لكأس العالم 2026 بفوز ودي على البيرو 3-1 في المكسيك، قبل أيام من مباراته الافتتاحية أمام الرأس الأخضر.

اختتم المنتخب الإسباني استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 بانتصار مستحق على نظيره البيروفي بنتيجة 3-1، في المباراة الودية التي جمعتهما بمدينة بويبلا المكسيكية، مساء أمس الإثنين.

ورغم غياب النجم الشاب لامين جمال بسبب مواصلة تعافيه من الإصابة، فرض المنتخب الإسباني أفضليته منذ البداية وافتتح التسجيل مبكرًا عبر ميكيل أويارسابال بعد دقيقتين فقط من صافرة البداية. وعزز بيدري تقدم "لا روخا" بهدف ثانٍ في الدقيقة 32، قبل أن يتسبب الحارس البيروفي بيدرو غاييسي في هدف عكسي منح الإسبان التقدم بثلاثية مطلع الشوط الثاني.

ونجح المنتخب البيروفي في تقليص الفارق عن طريق خايرو فيليس في الدقيقة 66، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتغيير مجريات اللقاء الذي حضره نحو 46 ألف متفرج.

ومن المنتظر أن يستعيد المنتخب الإسباني خدمات لامين جمال ونيكو وليامس قبل مباراته الافتتاحية في كأس العالم أمام الرأس الأخضر في 15 حزيرن/ يونيو الجاري.