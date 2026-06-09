بين 1994 و2026..ماذا تغير في المونديال؟

يسلط هذا التقرير الضوء على أبرز الفوارق بين كأس العالم 1994 التي استضافتها الولايات المتحدة ونسخة 2026 التي تستضيفها بالاشتراك مع كندا والمكسيك، إذ تشهد البطولة المقبلة توسعا غير مسبوق في عدد المنتخبات والمباريات، وارتفاعا كبيرا في أسعار التذاكر...

تستعد الولايات المتحدة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، بالاشتراك مع كندا والمكسيك، حيث ستكون هذه هي المرة الثانية، التي تقام فيها مباريات المونديال على الأراضي الأميركية، بعد نسخة عام 1994.

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ورغم إقامة البطولة في المناسبتين على أراضي الولايات المتحدة، فقد رُصدت اختلافات في جوانب عديدة بين النسختين.

أسعار التذاكر

1994: تراوحت أسعار التذاكر بين 25 و75 دولارا لمباريات الدور الأول (40-120 دولارًا للمباراة الافتتاحية)، وبين 180 و475 دولارا للمباراة النهائية على ملعب "روز بول" في باسادينا بولاية كاليفورنيا.

2026: عندما طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا"، تذاكر المباريات الفردية للبيع في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تراوحت الأسعار بين 140 و2735 دولارا لمباريات الدور الأول، وبين 4185 و8680 دولارا للمباراة النهائية.

كانت هذه أول نسخة لكأس العالم يُطبّق فيها ما يسمى بالتسعير الديناميكي، أي أن السعر يعكس الطلب الحقيقي أو المتوقع، فيما رفع فيفا سعر تذكرة المباراة النهائية إلى 10990 دولارا أميركيا، في نيسان/ أبريل الماضي.

حجم البطولة

1994: كانت هذه البطولة آخر نسخة لكأس العالم بمشاركة 24 منتخبا، قبل أن يرتفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 32 منتخبا في بطولة عام 1998.

2026: توسعت البطولة مرة أخرى هذا العام لتضم 48 منتخبا، وذلك بعد استحداث دور جديد يضم 32 فريقا، وسيلعب المنتخبان المتأهلان للنهائي ثماني مباريات، بدلا من سبع.

حجم الملعب

1994: في ذلك الوقت، حدد فيفا أن تكون أبعاد الملاعب 68 × 105 أمتار (74 × 115 ياردة)، لكنه سمح لمشغلي الملاعب بتجاهل هذا الشرط والإبقاء على ملاعب أضيق.

2026: هذه المرة، تم تعديل الملاعب لتتوافق مع المعايير.

الحضور الجماهيري

1994: سجلت البطولة رقما قياسيا بلغ 59ر3 مليون متفرج، بمتوسط 68991 متفرجا في 52 مباراة.

2026: مع مضاعفة عدد المباريات هذا العام، من المتوقع أن يتراوح الحضور بين 6 و7 ملايين متفرج.

النطاق الجغرافي

1994: أُقيمت مباريات بطولة 1994 في تسعة ملاعب، جميعها في الولايات المتحدة، وأُقيمت المباراة الافتتاحية للبطولة على ملعب "سولجر فيلد" في شيكاغو.

2026: هذه المرة، سوف يُستخدم 16 ملعبا: 11 في الولايات المتحدة، و3 في المكسيك، و2 في كندا.

وسوف تجرى جميع المباريات بدءا من دور الثمانية في الولايات المتحدة، ولن تستضيف شيكاغو المونديال هذه المرة، إذ لم تبد المدينة اهتماما بالأمر، معللة ذلك بما وصفته بعدم وجود ضمانات مالية من "فيفا".

مدى ملاءمة البطولة

1994: استُخدمت 5 ملاعب تابعة لدوري كرة القدم الأميركية "إن إف إل"، بما في ذلك ملعب "جاينتس" الذي هُدم لاحقا، وملعب "فوكسبورو"، وملعب "بونتياك سيلفردوم"، وملعب "روبرت كينيدي" التذكاري.

2026: جميع الملاعب الـ11 في الولايات المتحدة هي ملاعب تابعة لدوري كرة القدم الأميركي، وتضم أجنحة فاخرة ومقاعد مميزة.

ومن بين الملاعب التي استضافت بطولة كأس العالم 1994، لا يزال ملعب "سولجر فيلد" قائما إلى جانب ملاعب "روز بول"، و"كوتون باول"، و"سيتروس باول"، و"ستانفورد". لكن لن يستخدم أي منها في هذه النسخة من كأس العالم.

فترات الراحة لشرب الماء

1994: لعبت المنتخبات المشاركة مبارياتها دون توقف في طقس كان حارا ورطبا في بعض الأحيان.

2026: سيكون الطقس حارا ورطبا مجددا، ولكن هذه المرة ستتضمن المباريات فترات راحة لشرب الماء مدتها 3 دقائق في كل شوط، والتي من المرجح أن يستغلها المدربون لجلسات سريعة لوضع خطط اللعب.

البدلاء

1994: سُمح لكل فريق بإجراء تبديلين، كما أضيف بند جديد يسمح بإجراء تبديل ثالث لحارس المرمى المصاب أو الذي تلقى بطاقة حمراء.

ثم سُمح بإجراء تبديل ثالث رسميا بدءا من مونديال فرنسا عام 1998، وفي حال امتدت المباراة إلى الوقت الإضافي، أُضيف تبديل رابع في مونديال روسيا عام 2018.

2026: بدءا من مونديال قطر عام 2022، سُمح لكل فريق بإجراء 5 تبديلات، مع إمكانية إجراء تبديل سادس في حال امتداد اللقاء للوقت الإضافي، وتبديل آخر في أي وقت لاستبدال لاعب تعرض لارتجاج في المخ.

أسماء اللاعبين

أُضيفت أسماء اللاعبين إلى قمصانهم في بطولة عام 1994، وأصبحت معيارا في كرة القدم، وأصبح وضع أرقام على قمصان اللاعبين إلزاميا في كأس العالم 1950، وبدأ اعتماد الأرقام الثابتة التي ظلت كما هي طوال البطولة في عام 1954.

وأصبح وضع الأرقام على السراويل إلزاميا بدءا من نسخة عام 1974، وعلى مقدمة القمصان في عام 1994.

من المسؤول؟

1994: تولت لجنة تنظيم محلية إدارة ترتيبات كأس العالم حتى نسخة مونديال عام 2022، وكان آلان روثنبرج، المحامي من ولاية كاليفورنيا الذي ترأس الاتحاد الأميركي لكرة القدم، رئيسا للجنة المنظمة لكأس العالم 1994، وقد جال روثنبرج البلاد بصفته كبير مسؤولي الترويج للرياضة.

2026: يتولى الاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا"، تنظيم بطولة هذا العام، وكان رئيسه، جياني إنفانتينو، الأكثر ظهورا في محاولاته لكسب ود الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حتى أنه منحه جائزة "فيفا" للسلام.