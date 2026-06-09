مونديال 2026: الاتحاد الإيراني ينتقد سحب حصته من تذاكر المباريات

انتقد الاتحاد الإيراني لكرة القدم سحب الولايات المتحدة التذاكر المخصصة له، ما أفقده إمكانية توفير مقاعد للمشجعين الإيرانيين خلال بطولة كأس العالم، وهي مخالفة من الطرف الأميركي لقوانين "فيفا".

اتهم الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة بسحب حصتها من تذاكر كأس العالم، معتبرا ذلك "عرقلة" لحضور الجماهير الإيرانية إلى البطولة.

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وقال الاتحاد الإيراني في بيان: "قبل أقل من ثلاثة أيام على انطلاق المنافسات، تمنع الولايات المتحدة مرة أخرى المشجعين الإيرانيين من حضور مباريات دور المجموعات لمنتخب بلادهم".

وأضاف البيان أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا"، تنص على تخصيص 8% من تذاكر كل مباراة للاتحادات الوطنية المشاركة، على أن تتولى بيعها أو توزيعها على جماهيرها.

وأوضح أنه "خلافا للمتوقع، سُحبت الحصة المخصصة للاتحاد الإيراني لكرة القدم"، مشيرا إلى أنه بات "غير قادر على توفير أي تذاكر" للجماهير الإيرانية.

ويمثّل هذا الخلاف حلقة جديدة في سلسلة التوترات بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة، بشأن مشاركة المنتخب الإيراني في بطولة كأس العالم التي تشترك الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في استضافتها.

وكانت إيران من أوائل المنتخبات المتأهلة إلى مونديال 2026، إلا أن الشكوك أُثيرت حول مشاركتها في أعقاب الحرب التي اندلعت إثر الهجوم الإسرائيلي-الأميركي على الجمهورية في 28 شباط/ فبراير.

كما واجه المنتخب رفض تأشيرات دخول من الولايات المتحدة لنحو 15 فردا من بعثته، بينهم مسؤولون في الجهاز الإداري على غرار رئيس الاتحاد الإيراني، مهدي تاج.

وأجبرت هذه التعقيدات الفريق على نقل معسكره من توكسان في ولاية أريزونا الأميركية إلى تيخوانا في المكسيك، حيث وصل يوم الأحد، وسيقيم هناك طيلة فترة البطولة، رغم أنه سيخوض مبارياته الثلاث في دور المجموعات داخل الولايات المتحدة.