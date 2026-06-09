مونديال 2026 على الأبواب... كرة القدم تتحدى الجدل والسياسة

تنطلق نهائيات كأس العالم 2026 الخميس في المكسيك، وسط ترقب عالمي واسع للنسخة الأكبر في تاريخ البطولة رغم الجدل المرافق لها بشأن التذاكر والملفات السياسية.

لم يعد يفصل عشاق كرة القدم عن انطلاق كأس العالم 2026 سوى أيام قليلة، مع استعداد الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لاستضافة النسخة الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخبًا، وسط أجواء يختلط فيها الشغف الكروي بسلسلة من التحديات والجدل خارج المستطيل الأخضر.

وتتجه الأنظار إلى المباراة الافتتاحية التي تجمع المكسيك وجنوب إفريقيا الخميس على ملعب أستيكا في مكسيكو سيتي، إيذانًا بانطلاق بطولة تمتد لنحو ستة أسابيع وتُختتم بالمباراة النهائية في نيوجيرزي يوم 19 تموز/ يوليو.

ورغم الحماس الذي يرافق الحدث العالمي، واجهت البطولة انتقادات واسعة بسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعار التذاكر، إلى جانب مخاوف مرتبطة بالمناخ السياسي في الولايات المتحدة وتداعيات التوترات الدولية على أجواء المنافسات.

وعلى الصعيد الرياضي، تترقب الجماهير ما إذا كان الأرجنتيني ليونيل ميسي قادرًا على قيادة منتخب بلاده للاحتفاظ باللقب، أو ما إذا كان البرتغالي كريستيانو رونالدو سيحقق إنجازًا تاريخيًا بإحراز أول كأس عالم لبلاده، فيما تسعى إنجلترا لإنهاء عقود من الانتظار واستعادة أمجادها العالمية.

كما تشهد البطولة تغييرات غير مسبوقة، أبرزها زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48، واعتماد فترات تبريد خلال المباريات، إلى جانب تعديلات قانونية جديدة تهدف إلى الحد من إضاعة الوقت وتعزيز مكافحة العنصرية.