مونديال 2026: ما أسباب حظر واشنطن دخول حكم صومالي وإداريين إيرانيين؟

منعت الولايات المتحدة دخول الحكم الصومالي عمر عرتن بالإضافة إلى إداريين بالمنتخب الإيراني، وأرجع رئيس فريق البيت الأبيض المكلف بتنظيم بطولة كأس العالم ذلك إلى "أسباب وجيهة".

اعتبر رئيس فريق البيت الأبيض المكلف بتنظيم كأس العالم لكرة القدم، أندرو جولياني، أن منع دخول حكم صومالي ورفض منح تأشيرات لإداريين في المنتخب الإيراني كانا لـ"أسباب وجيهة".

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ومُنِع الحكم الصومالي عمر عرتن من الدخول إلى الولايات المتحدة السبت بعد وصوله إلى مطار ميامي الدولي رغم حيازته تأشيرة، قبل أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لاحقا استبعاده عن لائحة حكام البطولة.

في المقابل، رُفضت التأشيرات الأميركية لنحو 15 عضوا من الجهاز الإداري للمنتخب الإيراني.

وقال جولياني خلال ندوة نظمها مركز "أتلانتيك كاونسل" للأبحاث في واشنطن إنه "حتى الآن، تمكن 35 منتخبا من دخول الولايات المتحدة. لم يُمنع أي لاعب أو مدرب من الدخول".

وأضاف "هناك مسؤولون (إداريون) منعوا من الدخول ولأسباب وجيهة"، متحدثا عن ضرورة منع "جهات خبيثة من دخول البلاد تحت غطاء كأس العالم" التي تنطلق الخميس من المكسيك، شريكة الضيافة مع الولايات المتحدة وكندا.

وتابع "كان هناك حكم لم يُسمح له بالدخول. لا يمكنني الخوض في التفاصيل، لكن ما أستطيع قوله هو أن ذلك كان لسبب وجيه جدا"، موضحا أنه أجرى محادثات مع وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين ورئيس شرطة الحدود.

ولا تزال أسباب منع دخول عرتن الذي أدار مباريات في كأس الأمم الإفريقية من بين بطولات أخرى واختير أفضل حكم إفريقي لعام 2025، غير معروفة، في وقت عزت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية القرار إلى "مشاكل تتعلق بالتدقيق في خلفيته".

وأضاف جولياني "يمكن لجميع أفراد الجهاز التدريبي للمنتخب الإيراني الدخول. هناك مسؤولون إيرانيون لا يمكنهم الدخول، وهنا أيضا لأسباب وجيهة جدا"، من دون تقديم مزيد من التوضيح.

وأردف "كما يمكنكم أن تتخيلوا، هناك أشخاص يدّعون أنهم مدربون، لكنهم ربما ليسوا كذلك"، مشيرا إلى احتمال وجود أشخاص بينهم "يعملون مباشرة مع الحرس الثوري".

وأجبرت الشكوك المتعلقة بالحصول على التأشيرات الأميركية بسبب الحرب، المنتخب الإيراني على نقل مقره الأساسي من توكسون في ولاية أريزونا إلى تيخوانا في المكسيك، رغم أنه سيخوض مبارياته الثلاث في دور المجموعات داخل الولايات المتحدة.