أشهر صدمات ومفاجآت المونديال... حين تنقلب الكرة على الكبار

نسلط الضوء في هذا التقرير على أبرز الصدمات والمفاجآت التي شهدتها نسخ كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930.

على مدار نحو 96 عاما، شهدت منافسات كأس العالم لكرة القدم مباريات ونتائج بقيت عالقة في الذاكرة، بعدما كسرت منطق الترشيحات ومنحت منتخبات أقل حظا فرصة كتابة صفحات خالدة في تاريخ المونديال.

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ففي بطولة اعتادت أن تمنح أبطال أوروبا وأميركا الجنوبية النصيب الأكبر من الأضواء، ظل سحر كأس العالم كامنا في تلك اللحظات التي يتمرد فيها "الصغار" على سطوة الكبار، وتتحول المباراة إلى صدمة كروية لا تنسى.

وعندما يتفوق منتخب لا يحظى بترشيحات كبيرة على منافس مدجج بالنجوم والتاريخ، لا تبقى النتيجة مجرد رقم في سجل البطولة، بل تتحول إلى حكاية تتوارثها الأجيال.

وفي هذا التقرير، نسلط الضوء على أبرز الصدمات والمفاجآت التي شهدتها نسخ كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930:

إنجلترا 0-1 الولايات المتحدة في مونديال البرازيل 1950

شاركت إنجلترا لأول مرة في كأس العالم، ووصلت إلى البرازيل 1950 بوصفها مرشحة قوية للمنافسة على اللقب، بينما دخلت الولايات المتحدة البطولة بفريق تشكل على عجل من لاعبين هواة وشبه محترفين.

وخسر المنتخب الأميركي مبارياته الدولية السبع السابقة، لكن ذلك لم يمنعه من صنع واحدة من أكبر مفاجآت تاريخ المونديال.

ورغم سيطرة الإنجليز على معظم فترات اللقاء، سجل المنتخب الأميركي هدف الفوز الشهير في الدقيقة 38، عندما حول المهاجم المولود في هايتي جو جايتجينز تسديدة من والتر باهر إلى داخل الشباك.

البرازيل 1-2 أوروغواي في مونديال البرازيل 1950

شهدت المباراة النهائية في بطولة 1950 بين البرازيل وأوروغواي زلزالا كرويا بكل معنى الكلمة، إذ فاجأ "السيليستي" أصحاب الأرض بالفوز 2-1، ليتوج بلقبه الثاني في عقر دار المرشح الأول للبطولة.

كان التعادل يكفي البرازيل للتتويج باللقب أمام جمهور غفير في ملعب "ماراكانا"، لكن أوروغواي قلبت المشهد وحولت الاحتفال المنتظر إلى صدمة تاريخية عرفت لاحقا باسم "ماراكانازو".

وافتتحت البرازيل التسجيل مطلع الشوط الثاني عبر فرياسا، قبل أن يدرك خوان ألبرتو سكيافينو التعادل في الدقيقة 66، ثم سجل ألسيديس غيجيا هدف الفوز قبل نهاية المباراة بـ11 دقيقة.

وتحولت الهزيمة إلى عقدة كروية برازيلية، فيما تعرض الحارس مواسير باربوزا لانتقادات قاسية لازمته طويلا بعد المباراة.

كوريا الشمالية 1-0 إيطاليا في مونديال إنجلترا 1966

حققت كوريا الشمالية فوزا تاريخيا صاعقا على إيطاليا بنتيجة 1-0 في 19 تموز/ يوليو 1966 على ملعب "أيريسوم بارك" بمدينة ميدلسبره الإنجليزية.

وأقصى الفوز بطل العالم مرتين من دور المجموعات، وجعل كوريا الشمالية أول منتخب من خارج أوروبا والأميركيتين يتجاوز الدور الأول في تاريخ كأس العالم.

ودخل الإيطاليون اللقاء بترشيحات قوية وبأسماء بارزة مثل جياني ريفيرا وجياشينتو فاكيتي وساندرو ماتزولا، لكن التنظيم الدفاعي والروح القتالية لكوريا الشمالية حسما النتيجة بهدف باك دو-إيك في الدقيقة 42.

ألمانيا الشرقية 1-0 ألمانيا الغربية في مونديال ألمانيا 1974

كان منتخب ألمانيا الغربية يضم نخبة من نجوم العالم، بينهم فرانز بيكنباور وجيرد مولر، بينما كان لاعبو ألمانيا الشرقية يصنفون رسميا كهواة.

وفي الدقيقة 77، استغل يورغن سبارفاسر تمريرة طويلة، وتجاوز الدفاع الألماني الغربي، قبل أن يسجل الهدف الوحيد في المباراة.

وزادت رمزية المواجهة من وقع المفاجأة، إذ كانت المباراة الوحيدة التي جمعت المنتخبين رسميا في كأس العالم، قبل أن تمضي ألمانيا الغربية لاحقا نحو التتويج باللقب.

ألمانيا الغربية 1-2 الجزائر في مونديال إسبانيا 1982

دخلت ألمانيا الغربية مباراتها أمام الجزائر بثقة كبيرة، بل إن مدربها يوب ديروال قلل من شأن منافسه قبل اللقاء، قائلا حينها "إذا لم نهزم الجزائر، فسنستقل القطار التالي إلى الوطن".

لكن المنتخب الجزائري، في أول مشاركة له بكأس العالم، فاجأ الجميع بأداء جريء وشجاع أمام أحد أقوى منتخبات البطولة.

وافتتح رابح ماجر التسجيل بتسديدة قوية في الدقيقة 54، ثم عادل قائد ألمانيا الغربية كارل هاينز رومينيغه النتيجة في الدقيقة 67.

وبعد دقيقة واحدة فقط، أعاد الأخضر بلومي الجزائر إلى المقدمة بعد تمريرة عرضية من صلاح عصاد، ليحقق "محاربو الصحراء" فوزا تاريخيا بقي من أبرز إنجازات الكرة العربية والإفريقية في المونديال.

الأرجنتين 0-1 الكاميرون في مونديال إيطاليا 1990

في 8 حزيران/ يونيو 1990، حققت الكاميرون واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم، بفوزها على الأرجنتين حاملة اللقب بنتيجة 1-0 في المباراة الافتتاحية للبطولة.

ودخلت الأرجنتين اللقاء بقيادة دييغو أرماندو مارادونا، وسط توقعات بفوز مريح على ممثل إفريقيا، لكن المنتخب الكاميروني قدم مباراة قوية بدنيا وتكتيكيا.

وسجل فرانسوا أومام بييك هدف الفوز في الدقيقة 67 برأسية أخطأ الحارس الأرجنتيني نيري بومبيدو في التعامل معها، لتسكن الشباك وتعلن ميلاد جيل كاميروني صنع تاريخا خاصا في البطولة.

إسبانيا 2-3 نيجيريا في مونديال فرنسا 1998

حققت نيجيريا واحدة من أبرز مفاجآت مونديال 1998 بفوزها على إسبانيا بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة بدور المجموعات.

وتقدمت إسبانيا مرتين، لكن نيجيريا عادت في كل مرة، قبل أن يسجل صنداي أوليسيه هدف الفوز بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة، عجز الحارس أندوني زوبيزاريتا عن التصدي لها.

وأظهر الفوز قوة الجيل الذهبي لنيجيريا، الذي دخل البطولة بطموحات كبيرة بعد تتويجه بذهبية أولمبياد أتلانتا 1996.

البرازيل 1-2 النرويج في مونديال فرنسا 1998

كانت البرازيل قد ضمنت التأهل إلى دور الـ16 بعد فوزها على اسكتلندا والمغرب، بينما احتاجت النرويج إلى الفوز من أجل مرافقة حامل اللقب إلى الدور التالي.

وسيطرت البرازيل على الكرة معظم فترات المباراة، لكن منتخب النرويج، بقيادة مدربه إيغيل أولسن، صمد بفضل انضباطه الدفاعي وقوته البدنية.

وفي الدقائق الأخيرة، أدرك توري أندريه فلو التعادل بعد هدف بيبيتو الافتتاحي، قبل أن يسجل كيتيل ريكدال ركلة جزاء في الدقيقة 89، ليمنح النرويج فوزا تاريخيا على حامل اللقب.

فرنسا 0-1 السنغال في مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002

دخلت فرنسا هذه النسخة بصفتها حاملة لقب كأس العالم وبطلة أوروبا، وكانت مرشحة لتجاوز السنغال، التي خاضت البطولة للمرة الأولى في تاريخها.

لكن غياب زين الدين زيدان بسبب الإصابة أثر في القوة الهجومية للمنتخب الفرنسي، فيما قدمت السنغال أداء قويا ومنظما.

وسجل بابا بوبا ديوب الهدف الوحيد في الدقيقة 30، بعد هجمة قادها الحاجي ضيوف، ليمنح بلاده فوزا تاريخيا في افتتاح البطولة، ويفتح الباب أمام واحدة من أجمل قصص المنتخبات الإفريقية في كأس العالم.

كوريا الجنوبية 2-1 إيطاليا في مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002

واصلت كوريا الجنوبية، صاحبة الضيافة المشتركة، مفاجآتها في مونديال 2002، بعدما أطاحت بإيطاليا من دور الـ16 بالفوز عليها 2-1 بعد وقت إضافي.

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا واسعا بسبب قرارات الحكم الإكوادوري بايرون مورينو، بينها طرد فرانشيسكو توتي وإلغاء هدف إيطالي بداعي التسلل.

وقبل دقائق من نهاية الوقت الإضافي، سجل آن جونغ هوان هدف الفوز برأسية في الدقيقة 117، ليقود كوريا الجنوبية إلى ربع النهائي، ويصنع واحدة من أكثر مباريات المونديال إثارة للجدل.

إيطاليا 0-1 كوستاريكا في مونديال البرازيل 2014

دخلت كوستاريكا مونديال 2014 ضمن مجموعة صعبة تضم إيطاليا وأوروغواي وإنجلترا، وكانت تبدو نظريا الحلقة الأضعف بين منتخبات سبق لها رفع كأس العالم.

لكن المنتخب الكوستاريكي فاجأ الجميع بأداء منظم وروح قتالية عالية، وتغلب على إيطاليا بهدف دون رد في دور المجموعات.

وسجل برايان رويز هدف الفوز برأسية من عرضية جونيور دياز، ليؤكد انتصار كوستاريكا باستخدام تقنية خط المرمى، ويمهد الطريق لتأهل تاريخي إلى الدور الثاني.

الأرجنتين 1-2 السعودية في مونديال قطر 2022

بدأت رحلة الأرجنتين نحو لقب كأس العالم 2022 بصدمة كبيرة، عندما فاجأها المنتخب السعودي بالفوز عليها 2-1 في أولى مبارياتها بالبطولة.

وتقدم ليونيل ميسي للأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، وبدا أن المباراة تسير كما توقع كثيرون، قبل أن يقلب المنتخب السعودي النتيجة في الشوط الثاني.

وسجل صالح الشهري هدف التعادل في الدقيقة 48، وبعد خمس دقائق فقط أطلق سالم الدوسري تسديدة مقوسة رائعة تجاوزت الحارس إيميليانو مارتينيز، ليمنح بلاده واحدا من أشهر الانتصارات العربية في تاريخ المونديال.

المغرب يهزم إسبانيا والبرتغال ويبلغ نصف النهائي في مونديال قطر 2022

لم تكن مفاجأة المغرب في هذا المونديال مرتبطة بمباراة واحدة، بل بمسار تاريخي كامل حوّل "أسود الأطلس" إلى أحد أبرز عناوين البطولة.

فبعدما تصدر مجموعة قوية ضمت كرواتيا وبلجيكا وكندا، أطاح المنتخب المغربي بإسبانيا من دور الـ16 بركلات الترجيح، في مباراة تألق فيها الحارس ياسين بونو، ثم واصل كتابة التاريخ بإقصاء البرتغال من ربع النهائي بهدف يوسف النصيري.

وبذلك أصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم، قبل أن تتوقف رحلته أمام فرنسا، في إنجاز بقي من أبرز مفاجآت النسخة القطرية وأحد أهم التحولات في حضور المنتخبات العربية والإفريقية بالمونديال.