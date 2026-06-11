الحكم الصومالي الذي حُرم المشاركة بالمونديال سيدير نهائي السوبر الأوروبي

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، "ويفا"، الحكم الصومالي عمر عرتن لإدارة مباراة السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي، المقرر إقامتها في آب/ أغسطس القادم، بعدما منعت واشنطن الحكم من دخول أراضيها للمشاركة في المونديال.

الحكم الصومالي، عمر عرتن، خلال استقباله الحافل في مقديشو بعد منعه من دخول الولايات المتحدة (Getty Images)

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، "ويفا"، الحكم الصومالي عمر عرتن، الذي مُنع من دخول الولايات المتحدة قبيل انطلاق كأس العالم 2026، لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبية، وفق ما أعلنت الهيئة الكروية اليوم، الخميس.

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وقالت "ويفا" في بيان "عقب مشاورات مع الاتحاد الشقيق، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ’كاف’، قررت ’ويفا’ اليوم تعيين الحكم الصومالي عمر عرتن لإدارة مباراة الكأس السوبر الأوروبية 2026".

ومن المقرر أن تُقام المباراة، التي تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي بطل دوري أبطال أوروبا وأستون فيلا الإنجليزي بطل مسابقة الدوري الأوروبي، في 12 آب/ أغسطس بمدينة سالزبورغ النمساوية.

وكال رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة، السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، المديح لعرتن، واصفا إياه بأنه "حكم شاب ومتميز، لكنه يتمتع بخبرة كبيرة، وقد أثبت كفاءته في أعلى مستويات المنافسات التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

وأضاف تشيفيرين "كرة القدم وُجدت لتقريب الناس بعضهم من بعض، و’ويفا’ تريد أن تُظهر احترامها لعمر عرتن ولمهاراته التحكيمية الاستثنائية التي أهّلته لنيل هذا التكليف المرموق".

وأوضحت "ويفا" أن تعيين عرتن يأتي في إطار اتفاق تعاون مع "كاف"، يهدف إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين الاتحادين.

ونوّه الاتحاد الأوروبي في بيانه بأن "’ويفا’ و’كاف’ تتشاركان الالتزام بتطوير كرة القدم على جميع المستويات، وتعزيز القيم الأساسية المتمثلة في الوحدة والمساواة وعدم التمييز".

وأكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، أن عرتن "جعل الصومال والقارة الإفريقية بأسرها يشعران بفخر كبير".

وأضاف موتسيبي أن "فوزه بجائزة أفضل حكم إفريقي لعام 2025، واختياره ضمن حكام كأس العالم 2026 يعكسان قدراته التحكيمية العالمية، والمكانة الدولية التي يحظى بها".

واعتبر أن تعيينه لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبية "شرف كبير لعمر عرتن وللحكام الأفارقة، كما أنه مثال رائع على قدرة كرة القدم على جمع الشعوب وتوحيدها في إفريقيا وأوروبا والعالم (كله)".

وكان عرتن قد مُنع من دخول الولايات المتحدة يوم السبت الماضي عقب وصوله إلى مطار ميامي الدولي، رغم حصوله على تأشيرة.

وفي محاولة لتبرير منع دخول الحكم الصومالي إلى الولايات المتحدة، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، مساء الثلاثاء، إن الحكم الصومالي "له ارتباطات بأشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى منظمات إرهابية"، وهو ما جعله "غير مؤهّل لدخول الولايات المتحدة".

وتلا قرار المنع تأكيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا"، أنه لن يكون ضمن قائمة الحكام المشاركين في بطولة كأس العالم التي سوف تنطلق اليوم، الخميس.

وعقّب رئيس فيفا، جاني إنفانتينو، على قضية عرتن أمس الأربعاء، قائلا إنها "مؤسفة". وأشار في مؤتمر صحافي عشية انطلاق كأس العالم إلى أنه "من المؤسف ما حدث لعمر، الحكم من الصومال، لكننا في النهاية لا نتحكم في كل شيء".

وأضاف "نحاول دائما إيجاد حلول، لكن يجب أن نحترم أننا لسنا ملوك العالم لنفرض قراراتنا على الحكومات وقوات الشرطة، نحن منظمة رياضية".

وكان اختيار عرتن ضمن قائمة تضم 52 حكما لإدارة مباريات البطولة المقررة، في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، مصدر فخر كبير لمواطنيه في الصومال.

ووصل عرتن إلى مقديشو أمس، الأربعاء، حيث حظي باستقبال حافل، وتعهد بالمشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم عام 2030.