ريال مدريد يعلن التعاقد مع جوزيه مورينيو بعقد مدته 3 سنوات

أعلن ريال مدريد تعيين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لفترة ثانية في الفريق بعد عامين دون ألقاب كبيرة.

مورينيو خلال الاحتفال بلقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد عام 2012 (Getty Images)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعاقده مع المدير الفني البرتغالي، جوزيه مورينيو، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بعقد مدته 3 سنوات.

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وجاء تعاقد النادي الملكي مع مورينيو بعد 13 عاما من رحيله عن النادي.

وأبرم المدير الفني البرتغالي عقدا يستمر 3 سنوات، على أن يتولى المسؤولية رسميا يوم 13 تموز/ يوليو القادم مع انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

وخلال فترته الأولى قاد مورينيو ريال مدريد إلى الفوز بلقب الدوري الإسباني وكأس الملك. ويعود الآن إلى قيادة النادي الملكي بعد عامين لم يحقق فيهما الريال أي لقب كبير، وبعد تعاقب مدربين على تدريب الفريق الموسم الماضي، هما تشابي ألونسو وألفارو أربيلوا.