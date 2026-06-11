ساعات على انطلاق مونديال 2026: جدول مباريات الجولة الأولى من المجموعات مع مواعيدها

يفتتح منتخب المكسيك مباريات بطولة كأس العالم الليلة عند الساعة العاشرة عندما يستضيف منتخب جنوب إفريقيا على استاد "أزتيكا"، وفي ما يلي جدول مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات مع مواعيدها بتوقيت القدس.

تنطلق بعد ساعات قليلة نهائيات كأس العالم على استاد "أزتيكا" في المكسيك، حيث سيقص المنتخب المستضيف شريط مباريات البطولة الليلة بمباراة أمام جنوب إفريقيا.

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وتعد هذه النسخة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، الأكبر في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخبا، وتمتد حتى المباراة النهائية في نيوجيرزي في 19 تموز/ يوليو المقبل.

وسيتابع "عرب 48" البطولة ويرصدها لكم بتغطية خاصة ومباشرة؛ وفي ما يلي جدول مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات مع مواعيدها بتوقيت القدس:

الخميس 11 حزيران/ يونيو:

22:00 المكسيك – جنوب إفريقيا (المجموعة 1)

الجمعة 12 حزيران/ يونيو:

5:00 كوريا الجنوبية – التشيك (المجموعة 1)

22:00 كندا – البوسنة والهرسك (المجموعة 2)

السبت 13 حزيران/ يونيو:

4:00 الولايات المتحدة – باراغواي (المجموعة 4)

22:00 قطر – سويسرا (المجموعة 2)

الأحد 14 حزيران/ يونيو:

1:00 البرازيل – المغرب (المجموعة 3)

4:00 هايتي – اسكتلندا (المجموعة 3)

7:00 أستراليا – تركيا (المجموعة 4)

20:00 ألمانيا – كوراساو (المجموعة 5)

23:00 هولندا – اليابان (المجموعة 6)

الإثنين 15 حزيران/ يونيو:

2:00 ساحل العاج – الإكوادور (المجموعة 5)

5:00 السويد – تونس (المجموعة 6)

19:00 إسبانيا – الرأس الأخضر (المجموعة 8)

22:00 بلجيكا – مصر (المجموعة 7)

الثلاثاء 16 حزيران/ يونيو:

01:00 السعودية – أوروغواي (المجموعة 8)

4:00 إيران – نيوزيلندا (المجموعة 7)

22:00 فرنسا – السنغال (المجموعة 9)

الأربعاء 17 حزيران/ يونيو:

1:00 العراق – النرويج (المجموعة 9)

4:00 الأرجنتين – الجزائر (المجموعة 10)

7:00 النمسا – الأردن (المجموعة 10)

20:00 البرتغال – الكونغو الديمقراطية (المجموعة 11)

23:00 إنجلترا – كرواتيا (المجموعة 12)

الخميس 18 حزيران/ يونيو:

2:00 غانا – بنما (المجموعة 12)

5:00 أوزبكستان – كولومبيا (المجموعة 11)