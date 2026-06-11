مونديال 2026: الإصابة تبعد الزلزولي وأكرد عن قائمة المغرب

ضربة للمنتخب المغربي قبل انطلاق كأس العالم 2026 باستبعاد عبد الصمد الزلزولي ونايف أكرد بسبب الإصابة، فيما قرر محمد وهبي استدعاء أمين السباعي ومروان سعدان لتعويضهما قبل مواجهة البرازيل في افتتاح مشوار "أسود الأطلس".

تلقى المنتخب المغربي ضربة قبل انطلاق مشواره في كأس العالم 2026، بعدما قرر الجهاز الفني بقيادة محمد وهبي استبعاد كل من عبد الصمد الزلزولي ونايف أكرد من القائمة النهائية لـ"أسود الأطلس" بسبب الإصابة.

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وبحسب ما أوردته صحيفة "المنتخب" المغربية، الخميس، فإن الطاقم الفني حسم قراره بعد التأكد من عدم جاهزية اللاعبين للمشاركة في البطولة، وقرر استدعاء مروان سعدان وأمين السباعي لتعويضهما في القائمة الرسمية.

ويأتي غياب الزلزولي بعد تعرضه لإصابة خلال المباراة الودية الأخيرة أمام النرويج، إذ أظهرت الفحوصات الطبية إصابته بالتواء من الدرجة الثانية في الرباط الجانبي الداخلي للركبة، وهي إصابة تحتاج إلى فترة علاج تتراوح بين أربعة وستة أسابيع.

عبد الصمد الزلزولي

ويشكل غياب لاعب ريال بيتيس الإسباني (24 عاما) خسارة بارزة للمنتخب المغربي، إذ كان أحد العناصر الأساسية في خطط وهبي، ومرشحا لشغل الجبهة اليسرى إلى جانب إبراهيم دياز في الجهة اليمنى.

كما تأكد غياب المدافع نايف أكرد، لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بعدما فشل في التعافي من الإصابة التي عانى منها في العضلة المقربة خلال الموسم الماضي.

وخاض أكرد سباقا مع الزمن للحاق بالمونديال، بعدما خضع لعملية جراحية في آذار/ مارس الماضي، إثر سلسلة إصابات أبعدته عن عدد من المباريات مع ناديه، كما أثرت على مشاركته في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة. ورغم عودته إلى التدريبات خلال الفترة الماضية، فضّل الجهاز الفني استبعاده لعدم اكتمال جاهزيته البدنية.

نايف أكرد

وفي المقابل، قرر وهبي ضم أمين السباعي، لاعب أنجيه الفرنسي، ومروان سعدان، مدافع الفتح السعودي، لتعويض الغيابين قبل انطلاق البطولة.

وكان السباعي قد خاض أولى مبارياته الدولية مع المنتخب المغربي خلال مواجهتي بوروندي ومدغشقر، حيث شارك بديلا وقدم تمريرتين حاسمتين خلال 20 دقيقة أمام بوروندي، كما لعب خمس دقائق أمام مدغشقر، فيما غاب عن المشاركة في المباراة الودية الأخيرة أمام النرويج.

ويستهل المنتخب المغربي مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل، الأحد المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا هايتي واسكتلندا.