مونديال 2026: العماري يدعو العراق لإبراز "روح النهوض الدائم"

يرى لاعب الوسط العراقي أمير العماري أن مشاركة "أسود الرافدين" في مونديال 2026 تمثل فرصة لإظهار روح النهوض المستمر التي يتميز بها العراق، مؤكداً أن المنتخب يدخل البطولة بعقلية قتالية تعكس ما مرّ به البلد من تحديات.

يرى لاعب الوسط العراقي أمير العماري أن مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم المقبلة تمثل فرصة لإظهار صورة العراق القادر على النهوض باستمرار، ليس فقط على أرض الملعب، بل أيضاً في مواجهة ما مرّ به البلد من ظروف صعبة خارج المستطيل الأخضر.

وفي ظل الأوضاع المعقدة التي شهدها الشرق الأوسط، خاض المنتخب العراقي رحلة شاقة نحو الملحق العالمي، حيث واجه بوليفيا في مونتيري المكسيكية يوم 31 آذار/ مارس الماضي، وتمكن من حجز بطاقة التأهل إلى النهائيات التي تنطلق اليوم اليوم الخميس على ملعب "أزتيكا" في مكسيكو سيتي.

وكان المنتخب قد اضطر إلى السفر عبر مسار طويل وشاق بعد تعذر حصوله على تأجيل للمباراة الفاصلة، رغم الإغلاق الجوي في العراق نتيجة تداعيات الحرب. وانطلقت البعثة من بغداد برحلة برية إلى عمّان استغرقت أكثر من 24 ساعة، قبل التوجه إلى لشبونة، ثم الوصول إلى مونتيري في 22 آذار بعد عدة أيام من التنقل، ليحقق الفريق في النهاية فوزاً على بوليفيا 2-1 ويعود إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ نسخة 1986 في المكسيك.

وفي حديثه لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أكد العماري، المولود في السويد والمحترف في كراكوفيا البولندي، أن هذه المشاركة تحمل بعداً يتجاوز الرياضة، قائلاً إن العراق يريد أن يُظهر "كيف ننجح دائماً في النهوض" رغم كل التحديات التي مرت بها البلاد.

وأضاف أن اللاعبين سيحاولون نقل هذه الروح إلى أرض الملعب، معتبراً أن "العقلية والشغف" عنصران أساسيان عند مواجهة أفضل منتخبات العالم، مضيفاً أن اللاعب العراقي يجب أن يدخل البطولة وهو يحمل هذه الهوية القتالية والفخر الوطني.

ويستهل العراق مشواره في البطولة يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة النرويج بقيادة النجم إرلينغ هالاند ضمن المجموعة الثامنة، التي تضم أيضاً فرنسا، بطلة العالم مرتين ووصيفة النسخة الأخيرة، والسنغال.

وفي تقييمه للمنافسة، شدد العماري على أن مواجهة نجوم كبار مثل كيليان مبابي تشكل دافعاً إضافياً، موضحاً أن الاحتكاك بالمنتخبات الكبرى يرفع مستوى اللاعبين، مستشهداً بتجربة مواجهة اليابان في كأس آسيا 2024.

وختم حديثه بالتأكيد على أهمية خوض المباريات دون ضغط مبالغ فيه، والتركيز على الاستمتاع والتنافس، قائلاً إن كرة القدم تبقى "11 لاعباً ضد 11 لاعباً"، وأن احترام الخصم لا يمنع الطموح في القتال على أرضية الميدان.

واعتبر أن الأهم هو التعامل مع كل مباراة على حدة، دون الانشغال بحجم البطولة أو الظروف المحيطة، معبّراً عن فخره بالوصول إلى كأس العالم بحد ذاته، ومؤكداً أن الهدف الآن هو ترك بصمة مشرفة في النهائيات.