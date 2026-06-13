مونديال 2026: الشرطة الأميركية تحقق في سرقة معدات تدريب للمنتخب الإنجليزي

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن من بين المسروقات كرات وأحذية، وذلك بعد اقتحام مركبات كانت تنقل معدات منتخب "الأسود الثلاثة" إلى مقر تدريباته في "سووب سوكر فيلدج".

تعرّضت استعدادات منتخب إنجلترا لمونديال 2026 في كرة القدم لانتكاسة، بعدما سُرقت معدات قبل وصول بعثته إلى مقر تدريباته في كانساس سيتي يوم السبت.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن من بين المسروقات كرات وأحذية، وذلك بعد اقتحام مركبات كانت تنقل معدات منتخب "الأسود الثلاثة" إلى مقر تدريباته في "سووب سوكر فيلدج".

وأكّد الاتحاد الإنجليزي للعبة لوكالة "برس أسوسييشن" البريطانية وقوع الحادث، لكنه لم يتمكن من تقديم مزيد من المعلومات نظرا لأن القضية باتت بيد الشرطة.

وقالت إدارة شرطة كانساس سيتي في ولاية ميزوري لصحيفة "ديلي ميل": "نحقق في حادثة سرقة محتملة لمعدات من مركبة فريق وصلت إلى كانساس سيتي، مع فقدان بعض الأغراض هذا المساء. التحقيق جار".

وأشارت "بي بي سي" إلى أنه يُعتقد أنه تم توقيف شخصين على صلة بالحادثة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب إنكلترا بقيادة مدربه الألماني توماس توخل، أول حصة تدريبية له في "سووب سوكر فيلدج" عند الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (22:00 بتوقيت غرينتش) يوم السبت، بعد انتقاله من مقر إقامته قبل البطولة في فلوريدا.

ويفتتح بطل العالم مرة واحدة على أرضه عام 1966، مشواره في النسخة الحالية بمواجهة كرواتيا يوم الأربعاء، قبل أن يواجه لاحقا كلا من غانا وبنما ضمن منافسات المجموعة 12.