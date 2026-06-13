مونديال 2026: العثور على جثة قرب ملعب تدريبات المنتخب الإيراني

عثرت دورية مراقبة مكسيكية على جثة في حالة تحلل في سيارة "تويوتا" رباعية الدفع، قرب الملعب الذي يتدرب فيه المنتخب الإيراني والذي يبعد دقيقة من الفندق الذي يقيم فيه اللاعبون.

عُثر على جثة في حالة تحلل داخل صندوق سيارة بالقرب من الملعب الذي يتدرب فيه المنتخب الإيراني خلال مونديال 2026، في مدينة تيخوانا بالمكسيك، حسبما أفاد صحافيون من وكالة "فرانس برس".

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وجرى اكتشاف هذه الواقعة المروّعة في موقف سيارات أحد المتاجر مقابل ملعب "كاليينتي"، حيث يتوجه المنتخب الإيراني يوميا منذ وصوله يوم الأحد، وعلى بُعد دقيقة واحدة بالسيارة من الفندق الذي يقيم فيه.

وفتحت الشرطة السيارة من نوع "تويوتا" رباعية الدفع ورمادية اللون، ما أدى إلى انبعاث رائحة كريهة قوية. وعمل مختصون يرتدون بزّات بيضاء حول السيارة لفحص الجثة قبل نقلها من المكان.

وأوضح مكتب الادعاء العام في تيخوانا، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أن دورية مراقبة هي التي عثرت على الجثة.

وجاء في تقرير أولي أنه "عند تفتيش السيارة، لاحظت الدورية وجود شخص في مؤخرة صندوقها ملفوفا داخل كيس أسود، وعليه آثار عنف".

وبحسب متحدث باسم الادعاء، كانت السيارة المشتبه بها موقوفة في المكان منذ يوم الأربعاء.

وتُعد مدينة تيخوانا المكسيكية من بين أكثر المدن خطورة، إذ سُجّل فيها أكثر من 1200 جريمة قتل في 2025، وفق الإحصاءات الرسمية.

وأجبرت الحرب والتوترات مع الولايات المتحدة المنتخب الإيراني على اتخاذ هذه المدينة الحدودية مع كاليفورنيا، والقريبة من سان دييغو، مقرا لمعسكره بدلا من توكسون في ولاية أريزونا كما كان مقررا في البداية.

ومنذ وصوله، يحظى المنتخب الإيراني بإجراءات أمنية مشددة. إذ تواكب حافلة الفريق، في كل مرة يغادر فيها اللاعبون الفندق إلى الملعب، عدة مركبات تقلّ جنودا من الحرس الوطني مدججين بالسلاح، كما ترافقهم أيضا في طريق العودة.