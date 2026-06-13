مونديال 2026: الولايات المتحدة تفتتح مشوارها على أرضها بفوز كبير على باراغواي

استهلت الولايات المتحدة بطولة كأس العالم التي تستضيفها مع كندا والمكسيك، بفوز كبير على باراغواي برباعية مقابل هدف.

حققت الولايات المتحدة بداية لم تكن تتخيلها في مونديال 2026 لكرة القدم الذي تستضيفه بالاشتراك مع كندا والمكسيك، بفوزها الكبير على باراغواي 4-1 فجر اليوم، السبت، ضمن المجموعة الرابعة على ملعب "سوفاي" في لوس أنجليس.

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سجل للفائز داميان بوباديا (7 خطأ في مرمى فريقه)، وفولارين بالوغون (31، 45+5)، وجيوفاني رينا (90+8)، وللخاسر ماوريسيو (73).

وجاءت المباراة، وخصوصا شوطها الأول، من طرف واحد، هيمن عليها المنتخب الأميركي أمام سبعين ألف متفرج في الملعب العصري في منطقة إنغلوود والذي كلف 5.5 مليار دولار وافتتح عام 2020.

وحضر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو المباراة، فيما قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيكون حاضرا في مباريات أخرى من البطولة من دون تحديدها.

وسبقت المباراة في لوس أنجليس مراسم افتتاح على طريقة هوليوود بمشاركة المغنية كايتي بيري وعدد من نجوم الموسيقى.

كما حضر المباراة كوكبة من رجال الأعمال ونجوم هوليوود على غرار بيل غيتس، جورج لوكاس، توم كروز، ليوناردو دي كابريو، هيلاري داف، باريس هيلتون، ديفيد بيكهام الذي دشن الجمعة نجمته على ممشى المشاهير وزوجته فكيتوريا.

وبعد تأدية أغنيتها، جلست كايتي بيري في المدرجات وهي تمسك بيد صديقها، رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو.

وقطعت الولايات المتحدة التي تشارك للمرة الـ12 في المونديال، شوطا كبيرا نحو التأهل إلى دور الـ32، علما أنها اجتازت دور المجموعات في مشاركاتها الثلاث الأخيرة (2010، 2014، 2022).

وتضم المجموعة أيضا أستراليا وتركيا اللتين تلتقيان فجر الأحد في فانكوفر الكندية.

بوليسيك يستعرض وبالوغون يسجل

وعوّض رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو استعدادهم الباهت للنهائيات، عندما تعرضوا لثلاث هزائم في أربع مباريات خلال عام 2026.

وكان أول لقاء بين المنتخبين في المونديال منذ أن سجل الأميركي بيرت باتينود أول ثلاثية في تاريخ المسابقة خلال الفوز 3-0 في النسخة الافتتاحية عام 1930.

في الشوط الأول، بدت الباراغواي التي تشارك للمرة التاسعة في المونديال آخرها في 2010، عاجزة تماما أمام المضيف.

استقبل لاعبو المدرب الأرجنتيني غوستافو ألفارو هدفا مبكرا، عندما تلاعب النجم كريستيان بوليسيك بالدفاع بحركة رائعة، ومرر إلى ويستون ماكيني فلعب الأخير كرة فاجأت داميان بوباديا الذي لعبها في مرماه عن طريق الخطأ (7).

وقال بوليسيك "إنها مجرد بداية رائعة من اللاعبين. دخلنا بطاقة كبيرة، كان أداء رائعا وفوزا مستحقا".

وأضاف "إنها فقط بداية رحلة طويلة. لا يزال أمامنا الكثير لننجزه. إنها بداية رائعة حقا ويجب أن نفخر بها، لكن علينا الاستمرار في الدفع وأن نكون مستعدين للمباراة المقبلة".

وبعد إلغاء هدف له بداعي التسلل، سجل بالوغون هدفه الأول بالقرب من نقطة الجزاء، بعد تمريرة جميلة وفاصل مهاري رائع من بوليسيك لاعب ميلان الإيطالي (31).

وقبل أن يلفظ الشوط الأول أنفاسه، بات بالوغون (24 عاما)، مهاجم موناكو الفرنسي، أول لاعب يحقق ثنائية في المونديال الحالي، بتخطيه المدافع عمر ألديريتي وتسديده بيسراه كرة جميلة في المقص الأيسر لمرمى الحارس أورلاندو خيل (45+5).

في الشوط الثاني، بدا المنتخب الأميركي أقل شهية، وأجرى بوكيتينو عدة تبديلات إلى أن قلص البديل ماوريسيو النتيجة بتسديدة أرضية من داخل المنطقة (73).

وقبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية، سجل المضيف هدفا رابعا، بلمسة باردة الأعصاب من البديل رينا الذي أطلق تسديدة صعبة بخارج قدمه اليمنى في الزاوية اليمنى البعيدة (90+8).