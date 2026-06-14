مونديال 2026: أستراليا تفاجئ تركيا بثنائية نظيفة

المنتخب الأسترالي يحقق فوزا مفاجئا على تركيا بهدفين دون رد، ويلتحق بالولايات المتحدة في صدارة المجموعة الرابعة بكأس العالم 2026.

حقق المنتخب الأسترالي فوزا مفاجئا على نظيره التركي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، السبت، على ملعب "بي سي بليس" في مدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من كأس العالم 2026.

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وسجل نيستوري إيرانكوندا وكونور ميتكالف هدفي أستراليا، التي رفعت رصيدها إلى ثلاث نقاط لتلتحق بالولايات المتحدة في صدارة المجموعة، بعدما افتتح المنتخب الأميركي مشواره بفوز على الباراغواي 4-1.

وكان الحارس الشاب باتريك بيتش أحد أبرز نجوم اللقاء، بعدما قدم سلسلة من التصديات الحاسمة وحافظ على نظافة شباكه أمام محاولات تركية متكررة، في مباراة حضرها نحو 52 ألف متفرج.

وشهدت تشكيلة أستراليا مفاجآت عدة من المدرب توني بوبوفيتش، أبرزها إبقاء القائد والحارس المخضرم ماتيو راين على مقاعد البدلاء والدفع ببيتش أساسيا في ثالث مباراة دولية له فقط، إلى جانب استبعاد نائب القائد جاكسون إيرفاين والاعتماد على لاعب الوسط الشاب بول أوكون-إنغستلر ضمن تشكيلة ضمت عشرة لاعبين يشاركون للمرة الأولى في كأس العالم.

ورغم سيطرة تركيا على فترات طويلة من المباراة، نجح المنتخب الأسترالي في افتتاح التسجيل في الدقيقة 28، عندما أرسل أوكون-إنغستلر تمريرة طويلة متقنة إلى إيرانكوندا الذي استغلها بمهارة وانفرد بالمرمى قبل أن يسدد كرة أرضية في الشباك.

وكاد أردا غولر، لاعب ريال مدريد، أن يمنح تركيا التقدم قبل الهدف الأسترالي بدقائق، ثم اقترب المنتخب التركي من إدراك التعادل بعد ثلاث دقائق من الهدف عبر تسديدة قوية لعبد الكريم برداقجي، لكن بيتش أبعد الكرة بأطراف أصابعه إلى القائم.

وواصل الحارس الأسترالي تألقه في الشوط الثاني، وتصدى لركلة حرة نفذها غولر في الدقيقة 57، قبل أن يحسم ميتكالف اللقاء في الدقيقة 75 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وتشارك تركيا في كأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة 2002 التي أنهتها في المركز الثالث، لكنها فشلت في ترجمة أفضلية الاستحواذ والخبرة الأوروبية التي يتمتع بها عدد من لاعبيها أمام التنظيم الدفاعي المحكم للمنتخب الأسترالي.

ويلتقي المنتخبان الأميركي والأسترالي، الجمعة المقبل، في مواجهة قد تحسم صدارة المجموعة الرابعة.