مونديال 2026: إيران تطالب الفيفا بمنع أعلام المعارضة في الملاعب

طالب رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بضمان عدم رفع أي أعلام غير العلم الإيراني الرسمي خلال مباريات المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026، في ظل توقعات بحضور واسع لمعارضي الجمهورية الإسلامية في الولايات المتحدة.

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وجاءت تصريحات تاج قبل المباراة الأولى للمنتخب الإيراني أمام نيوزيلندا، المقررة الإثنين في لوس أنجليس، حيث تعيش واحدة من أكبر الجاليات الإيرانية في العالم، ويُعرف قسم كبير منها بمعارضته للنظام الإيراني.

وقال تاج، في تصريحات لوكالة فرانس برس على هامش تدريبات المنتخب الإيراني في مدينة تيخوانا المكسيكية، إن "فيفا مسؤول وفقا للبروتوكولات"، مضيفا أن أحد هذه البروتوكولات "ينص على وجوب ظهور العلم الرسمي لكل دولة داخل الملعب".

وتتوقع السلطات الإيرانية أن تشهد المباريات محاولات لرفع علم إيران الذي كان معتمدا قبل الثورة الإسلامية عام 1979، ويحمل شعار الأسد والشمس، كما حدث في مناسبات رياضية سابقة، بينها مونديال قطر 2022، حين أطلق مشجعون صافرات استهجان خلال عزف النشيد الوطني الإيراني.

وفي هذا السياق، قال وزير الرياضة الإيراني، أحمد دنيامالي، إن طهران ستراقب بشكل خاص "الأعلام والشعارات" داخل الملاعب، ملوحا بإمكانية المطالبة بوقف المباراة في حال ظهور رموز معادية للجمهورية الإسلامية.

وتحظر لوائح فيفا إدخال مواد ذات طابع سياسي إلى الملاعب، إلا أن تطبيق هذه القواعد شهد تباينا خلال بطولات سابقة، فيما لا تزال آلية التعامل مع المشجعين المعارضين الذين يحملون تذاكر رسمية غير واضحة.

وأضاف تاج أن الاتحاد الإيراني أبلغ فيفا بالعلم الرسمي للبلاد، مشيرا إلى أن الاتحاد الدولي "يبذل جهودا لحل المشكلات وأبدى تعاونا"، لكنه أوضح أن بعض القضايا لا تزال عالقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط متزايدة تحيط بالمنتخب الإيراني منذ اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، إذ أبقت طهران حتى وقت متأخر الباب مفتوحا بشأن المشاركة في البطولة.

كما واجه المنتخب صعوبات لوجستية قبل انطلاق المنافسات، بعدما رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرات لنحو 15 فردا من طاقمه، ما دفعه إلى نقل معسكره التدريبي في اللحظة الأخيرة من ولاية أريزونا الأميركية إلى مدينة تيخوانا المكسيكية.