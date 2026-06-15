مونديال 2026: فوز قاتل لساحل العاج على الإكوادور بهدف يتيم

خطف منتخب ساحل العاج فوزا قاتلا وتخطى عقبة منتخب الإكوادور بهدف يتيم أحرزه في الدقيقة 90، ضمن منافسات المجموعة الخامسة من بطولة كأس العالم.

حقق منتخب ساحل العاج لكرة القدم فوزا قاتلا على نظيره الإكوادوري 1-0 على ملعب "لينكولن فيلد" في فيلادلفيا في ختام الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الخامسة ضمن كأس العالم.

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وخطف البديل مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي أماد ديالو هدف الفوز بتسديدة من داخل المنطقة بعد مجهود فردي كبير لمدافع غلطة سراي التركي ويلفريد سينغو (90).

وتشارك فريق المدرب إيميرس فايي الصدارة مع ألمانيا التي تتفوّق بفارق الأهداف بعد اكتساحها كوراساو 7-1 في وقت سابق.

وفي رابع مباراة لها أمام منتخب من أميركا الجنوبية، حققت ساحل العاج أول فوز بعد خسارتها أمام الأرجنتين (1-2 في 2006)، البرازيل (1-3 في 2010) وكولومبيا (1-2 في 2014).

في المقابل، خسرت الإكوادور التي احتلت المركز الثاني في التصفيات كأفضل مشوار لها منذ 2022، أمام منتخب إفريقي للمرة الثانية بعد السنغال (1-2 في 2022).

وكان المنتخب الإكوادوري أخطر في الشوط الأول، وسنحت له العديد من الفرص للتسجيل أبرزها عبر المخضرم إينر فالنسيا فوق العارضة (11) التي صدّت تسديدة آلان ميندا (30).

في المقابل، جرّب لاعبو ساحل العاج عبر بازومانا توريه (17) ونيكولا بيبيه (35) الأخطر.

وفي الشوط الثاني بدا المنتخب العاجي أكثر خطورة وكان قريبا من التسجيل عبر إيلي واهي الذي ارتدت تسديدته من العارضة (52)، ثم حاول سيكو فوفانا بتصويبة أمسكها الحارس هيرنان غالينديس (60).

وترجم المنتخب العاجي تفوّقه في الشوط الثاني بهدف في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، حين انطلق سينغو من وسط الملعب بسرعة منفردا، قبل أن يلعب عرضية إلى ديالو الذي تابعها من لمسة واحدة إلى يمين المرمى (90).