مدافع البرازيل: لن نستهين بهايتي ونحن بحاجة إلى تقديم أداء أفضل بكثير

أشار سانتوس إلى أن البرازيل بحاجة إلى "تقديم أداء أفضل بكثير" وتحسين صلابتها الدفاعية، بعدما استقبلت شباكها هدفا واحدا على الأقل في كل من مبارياتها الست الأخيرة.

أكد مدافع منتخب البرازيل دوغلاس سانتوس، أن أبطال العالم خمس مرات لا يمكنهم الاستهانة بمنتخب هايتي، بعد التعادل المخيب للآمال أمام المغرب 1-1 في مباراتهم الأولى ضمن كأس العالم 2026.

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وعانى "سيليساو" بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أمام "أسود الأطلس" في نيوجيرزي، ويحتاج إلى الفوز على هايتي، متذيل المجموعة الثالثة، في المباراة المقررة الجمعة في فيلادلفيا لتخفيف الضغوط المحيطة بالفريق.

وقال سانتوس خلال مؤتمر صحافي في باسكينغ ريدج بولاية نيوجيرزي، حيث يقيم المنتخب البرازيلي "لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بالتفكير بأن الأمر يتعلق فقط بهايتي وأننا سنفوز بفارق كبير. علينا أن نبقى متواضعين وأن ندرك أن النقاط الثلاث هي الأهم في الوقت الحالي".

وكان منتخب هايتي، المشارك في كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1974، قد خسر بصعوبة أمام اسكتلندا 0-1 في مباراة متكافئة السبت في بوسطن.

وأضاف سانتوس "إنهم فريق قوي بدنيا ويتمتع بكثافة كبيرة في الأداء. ومن خلال ما شاهدته في مباراتهم ضد اسكتلندا، يتضح أنهم فريق تنافسي للغاية. ستكون مباراة صعبة جدا، وأول ما يجب أن نفكر فيه هو تحقيق الفوز".

وأشار اللاعب البالغ من العمر 32 عاما، والذي شارك أساسيا أمام المغرب، إلى أن البرازيل بحاجة إلى "تقديم أداء أفضل بكثير" وتحسين صلابتها الدفاعية، بعدما استقبلت شباكها هدفا واحدا على الأقل في كل من مبارياتها الست الأخيرة.

وأعرب عن ثقته في قدرة منتخب "سيليساو" على التحسن بعد تجاوز ضغوط وقلق المباراة الأولى في كأس العالم، في وقت تسعى فيه البرازيل إلى إحراز لقبها العالمي الأول منذ عام 2002.

وقال "هناك الكثير من المباريات المتقاربة والعديد من التعادلات، لذلك يجب أن نكون مستعدين ذهنيا وبدنيا لتقديم أفضل ما لدينا".

كما كشف سانتوس عن وجود تفاؤل داخل معسكر المنتخب بشأن تعافي نيمار قريبا من إصابة في عضلة الساق أبعدته عن الملاعب خلال الشهر الماضي.

وأضاف "نحن ندعو له كي يعود إلى كامل جاهزيته، لأنه عندما يكون بنسبة 100% فإنه سيكون لاعبا قادرا على مساعدتنا كثيرا".