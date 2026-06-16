مونديال 2026: تونس تُقيل لموشي وتعيّن رونار مدربا

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم إنهاء عمل المدرب، صبري لموشي، عقب الخسارة الثقيلة أمام السويد في افتتاح مشوار المنتخب بكأس العالم 2026، وعيّن الفرنسي، هيرفيه رونار، خلفا له حتى نهاية البطولة.

أقال الاتحاد التونسي لكرة القدم المدرب، صبري لموشي، وعيّن الفرنسي، هيرفيه رونار، بدلا منه حتى نهاية كأس العالم في أميركا الشمالية، بحسب ما أعلن التلفزيون التونسي الرسمي نقلا عن رئيسه، معز الناصري.

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وقال الناصري في اتصال هاتفي مع مبعوث التلفزيون التونسي إلى مونتيري، إنه تم الاتفاق رسميا مع رونار، المدرب السابق للمنتخب السعودي، "لتولي مقاليد الإشراف على المنتخب الوطني لكرة القدم في بقية مشواره في مونديال 2026".

وأضاف أن رونار سوف يصل اليوم، الثلاثاء، إلى مونتيري ويباشر الحصة التدريبية الأولى مع نسور قرطاج، مشيرا إلى التوصل إلى "اتفاق بالتراضي على إنهاء العلاقة التعاقدية مع لموشي، الذي غادر مقر إقامة المنتخب في المكسيك".

وجاءت إقالة لموشي في عقب الخسارة القاسية التي مُني بها نسور قرطاج أمام السويد بنتيجة 1-5، يوم الأحد في مونتيري، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة.

وأصبح لموشي أول مدرب يُقال من منصبه بعد مباراة واحدة في نهائيات كأس العالم. وقال بعد الخسارة في مؤتمر صحافي؛ "إنها خسارة صعبة ومؤلمة. البدء في المنافسة بمثل هذه الخسارة القاسية أمر صعب بالفعل".

وأضاف المدرب البالغ 54 عاما؛ "مع وجود لاعبين من الطراز العالمي مثل ثنائي الهجوم السويدي (ألكسندر إيزاك وفيكتور يوكيريس)، تصبح المهمة أصعب. لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء. لدينا كبرياؤنا، ونحن بحاجة إلى رد فعل، وبحاجة إلى تقديم صورة أفضل".

وفي السياق، فمنذ تعيينه في كانون الثاني/ يناير الماضي، حقق لموشي فوزا واحدا فقط في المباريات الخمس التي قاد فيها المنتخب التونسي، مقابل 3 خسارات وتعادل واحد.

ومن جهة رونار، فقد أقيل المدرب الفرنسي من منصبه مدربا للسعودية قبل شهرين من انطلاق المونديال، وحُرم من قيادة الأخضر للمرة الثانية تواليا في البطولة العالمية، بعدما قاده في مونديال 2022 مفجّرا مفاجأة مدوية بالفوز في المباراة الأولى على الأرجنتين، التي ذهبت بعد ذلك إلى التتويج باللقب.

وستكون هذه المرة الثالثة تواليا التي بقود فيها رونار منتخبا في المونديال، بعد 2018 مع المغرب، علما أنها المرة الثانية التي يخلف فيها لموشي، بعدما اختير بديلا له في تموز/ يوليو 2014 لقيادة ساحل العاج.

"ديجا فو" تونسية

وجاء تعيين لموشي قبل 5 أشهر، خلفا لسامي الطرابلسي الذي رحل عن منصبه بعد خروج المنتخب من دور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية 2025.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقيل فيها تونس مدربا خلال المونديال، إذ فعلتها مع البولندي، هنريك كاسبيرتشاك، خلال مونديال 1998 في فرنسا، إذ أُقيل قبل نهاية دور المجموعات بعد الخسارة أمام إنجلترا وكولومبيا من دون تسجيل أي هدف. وتولى حينها علي السليمي المسؤولية في المباراة الأخيرة، التي انتهت بالتعادل أمام رومانيا.

وكان المدرب السابق الطرابلسي أُقيل من منصبه بعد يوم واحد من إقصاء تونس على يد مالي بركلات الترجيح، في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية الماضية.

واعتُمد على المدرب الفرنسي من أصول تونسية في ظل تزايد الاعتماد على لاعبين مزدوجي الجنسية، أو تونسيين ناشطين في البطولات الأوروبية، مقابل تراجع حضور لاعبي البطولة المحلية التي تعاني، بحسب المدرب نفسه، من نقص في النسق.

وفي قائمة تضم 26 لاعبا، يوجد 6 لاعبين فقط ينشطون في الدوري المحلي، من بينهم 3 حراس مرمى.

وسبق أن أشرف لموشي على منتخب ساحل العاج، وقاده إلى المشاركة في مونديال 2014 في البرازيل، كما خاض تجارب مع رين الفرنسي، ونوتنغهام فوريست الإنجليزي، وكارديف سيتي الويلزي الذي ساهم في إنقاذه من الهبوط إلى الدرجة الثانية "تشامبيونشيب"، في موسم 2022-2023.

وكان لموشي أوضح قبل انطلاق النهائيات أن تأهل تونس من دور المجموعات "سيكون إنجازا كبيرا"، مضيفا "أتمنى أن أكون الشخص الذي يقول لكم سنتأهل؛ كل التونسيين يتمنون ذلك، لكنني أعرف أن الأمر سيكون معقدا جدا".

وتلعب تونس مباراتها الثانية مع اليابان يوم السبت في مونتيري، قبل لقاء هولندا في 25 حزيران/ يونيو في كانساس سيتي.