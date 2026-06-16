نجم إيران يجيب عن سؤال حول صافرات الاستهجان بقوله "هذا لا يعنيكم"

"هذا لا يعنيكم"؛ بهذه الكلمات أجاب رجل المباراة رامين رضائيان حين سُئل عن صافرات استهجان سُمعت خلال عزف النشيد الوطني الإيراني، مؤكدا أن الخلافات السياسية بين الإيرانيين هي شأنهم الخاص.

"هذا لا يعنيكم". هكذا ردّ اللاعب الإيراني، رامين رضائيان، على سؤال أحد الصحافيين بشأن صافرات استهجان سُمعت في ملعب "سوفاي" في لوس أنجليس، تزامنًا مع عزف النشيد الإيراني.

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وسجّل رضائيان هدفا وقدّم تمريرة حاسمة في تعادل منتخب بلاده أمام نيوزيلندا بهدفين لكل جانب، وفاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وقال بلهجة حازمة لكنها مهذبة: "إذا كان هناك أي مشكلة بيننا، فهي شأننا، ولا تعنيكم". وأضاف قائلا "أحترمكم، لكنّ هذا موضوع يخصّنا نحن، وسنقوم بحلّه، لا تقلقوا".

رامين رضائيان يحتفل أمام الجمهور الإيراني (Getty Images)

واستهلّ المنتخب الإيراني مشاركته في كأس العالم بتعادل مع نيوزيلندا، في مباراة استغلّها أفراد الجالية الإيرانية الكبيرة في لوس أنجليس للتعبير عن معارضتهم للجمهورية الإسلامية.

وذلك بتنظيم تجمعات مناهضة للسلطة الإيرانية خارج ملعب "سوفاي"، حيث اتهم بعض المحتجين المنتخب الوطني بخدمة السلطة.

أما داخل الملعب، فقد أطلق بعض المتفرجين صافرات استهجان في أثناء النشيد الوطني.

وفي المقابل، حظي اللاعبون الإيرانيون بتشجيع صاخب من الجمهور الذي كانت غالبيته مؤيدة لإيران.