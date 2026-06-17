مونديال 2026: 54 مليون مشاهد لمباريات الافتتاح في أميركا الشمالية

سجّلت مباريات الافتتاح للمنتخبات المستضيفة في مونديال 2026 نسب مشاهدة غير مسبوقة، إذ تابعها أكثر من 54 مليون شخص في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تابع أكثر من 54 مليون مشاهد في كندا والمكسيك والولايات المتحدة مباريات الافتتاح الخاصة بالدول الثلاث المستضيفة لكأس العالم 2026، ما يؤكد القدرة الاستثنائية للبطولة العالمية على جذب الجماهير في القارة الأميركية الشمالية.

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وبإجمالي 5ر27 مليون مشاهد، أصبحت المباراة الافتتاحية للولايات المتحدة أمام باراغواي أكثر مباراة كرة قدم مشاهدة في تاريخ البث التلفزيوني داخل الولايات المتحدة.

كما جرى تحطيم العديد من الأرقام القياسية الوطنية والدولية على القنوات الناطقة بالإنجليزية والإسبانية، ما يعكس الانتشار غير المسبوق والزخم الكبير لأول نسخة من كأس العالم تشترك 3 دول في تنظيمها.

وسجّلت بطولة كأس العالم 2026 انطلاقة استثنائية داخل الملعب وخارجه، وذلك بتحقيق المباريات الافتتاحية التي خاضتها الدول المستضيفة الثلاث نسب مشاهدة قياسية في مختلف أنحاء أميركا الشمالية.

وفي الوقت الذي حضر فيه أكثر من مليون مشجع مباريات كأس العالم 2026 داخل الملاعب، وصلت أعداد المشاهدات التلفزيونية في الدول المستضيفة إلى مستويات غير مسبوقة، إذ تابع أكثر من 54 مليون شخص مباريات الافتتاح الخاصة بكندا والمكسيك والولايات المتحدة، في دليل على قدرة البطولة الفريدة على توحيد الجماهير وإثارة شغفها في أنحاء القارة.

وفي معرض تعليقه على هذه الأرقام القياسية، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا"، جياني إنفانتينو، إن "ما نشهده هنا تاريخي بالفعل. المباراة الافتتاحية للولايات المتحدة أمام باراغواي أصبحت أكثر مباريات كأس العالم مشاهدة في تاريخ البث داخل الولايات المتحدة، فيما تابع أكثر من 54 مليون شخص في كندا والمكسيك والولايات المتحدة مباريات منتخباتهم الافتتاحية، محطّمين بذلك الأرقام القياسية ومؤكّدين أن كرة القدم توحّد العالم حقا".

وأضاف أن "هذه الأرقام تخبركم بكل شيء عن أهمية هذه البطولة لهذه الدول ولهذه القارة، وللعالم بأسره. لكنّ الأمر لا يتعلق بالأرقام فقط، بل بملايين الأشخاص من مختلف أنحاء العالم الذين يجتمعون من خلال كرة القدم. الأجواء والطاقة والحماس التي أشعر بها في الدول المستضيفة أمر استثنائي. الجماهير في الملاعب الممتلئة، والمشاهدون في منازلهم، وحتى المحتفلون في الشوارع، جميعهم جزء من حدث فريد من نوعه".

أما المباراة التي فاز بها المنتخب المكسيكي على جنوب إفريقيا، المباراة الافتتاحية للبطولة، فقد سجّلت أرقاما قياسية جديدة، بعدما بلغ متوسّط عدد المشاهدين 4ر23 مليون شخص، لتصبح المباراة الأكثر مشاهدة للمكسيك في كأس العالم خلال القرن الحادي والعشرين.

كما حقّقت المباراة حصّة سوقية تلفزيونية بلغت 1ر72 %، ما يعني أن ما يقرب من 3 من كل 4 مشاهدين للتلفزيون في المكسيك كانوا يتابعون الظهور الأول للمنتخب المكسيكي في البطولة.

وامتدّ تأثير المباراة إلى الولايات المتحدة أيضا، إذ جذبت متوسّطا يقارب 20 مليون مشاهد، فيما سجّلت شبكة "تيليموندو" أعلى نسبة مشاهدة لمباراة افتتاحية في كأس العالم باللغة الإسبانية في تاريخ التلفزيون الأميركي.

وأظهرت المباراة الافتتاحية لكندا أمام البوسنة والهرسك تنامي الحماس الشعبي تجاه البطولة، إذ بلغ متوسّط عدد المشاهدين 1ر3 مليون شخص عبر القنوات الناطقة بالإنجليزية والفرنسية.

وأصبحت المباراة ثالث أكثر مباريات منتخب كندا للرجال مشاهدة في كأس العالم خلال القرن الحادي والعشرين، مع انطلاق مشواره في البطولة على أرضه وبين جماهيره.