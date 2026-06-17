مونديال 2026: إسقاط مسيّرة تجسست على تدريب كوريا الجنوبية في المكسيك

ذكرت تقارير إعلامية احتمال حدوث تجسس على تدريبات منتخب كوريا الجنوبية، بعد مشاهدة طائرة مسيّرة (درون) تحلّق فوق تدريب للمنتخب، وتشير الأنباء إلى إسقاط الطائرة من قِبَل جندي مكسيكي تمركز في المعسكر التدريبي.

أثارت واقعة محتملة للتجسس في كأس العالم ضجة في كوريا الجنوبية، بعدما أفادت تقارير إعلامية بأن الحصة التدريبية الخاصة للمنتخب الكوري الجنوبي في مدينة زابوبان كانت تحت مراقبة طائرة مسيّرة (درون)، وذلك قبل مباراته الثانية في المجموعة الأولى أمام المكسيك، إحدى الدول الثلاث المستضيفة للبطولة.

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وشوهدت الطائرة المسيّرة مساء الثلاثاء، في بداية التدريب وفي أثناء قيام اللاعبين بعمليات الإحماء.

وأسقط المسيّرة أحد أفراد الجيش المكسيكي، الذي كان متمركزا في معسكر الفريق.

وعلى رغم ذلك، أشارت تقارير إعلامية في كوريا الجنوبية إلى أن الجهة المشتبه بها تمكّنت من استعادة الطائرة والهروب. وأبلغ الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم الاتحاد الدولي، "فيفا"، بالحادث.

وبدأ منتخب كوريا الجنوبية مشواره في البطولة بفوز 2 / 1 على جمهورية التشيك، وهو يستعد الآن لمواجهة المكسيك يوم الخميس القادم في غوادالاخارا، بعدما فاز الأخير في مباراته الافتتاحية 2 / صفر على جنوب إفريقيا، .

وتضاف هذه الحادثة إلى فضيحة تجسس حديثة تتعلق بحصة تدريبية في كرة القدم الإنجليزية، أدت إلى استبعاد نادي ساوثهامبتون من التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز.