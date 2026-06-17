مونديال 2026: الأرجنتين تهزم الجزائر بثلاثية تاريخية لميسي

استهل المنتخب الأرجنتيني حملة الدفاع عن لقبه في كأس العالم 2026 بانتصار مستحق على الجزائر، بفضل تألق قائده ليونيل ميسي الذي واصل تحطيم الأرقام القياسية في البطولة. ومنح الفوز الأرجنتين صدارة المجموعة مؤقتا، فيما تلقى المنتخب الجزائري خسارته الأولى.

قدم منتخب الأرجنتين حامل اللقب بداية قوية في مشواره بكأس العالم 2026، بعدما تغلب على الجزائر بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة العاشرة على ملعب كانساس سيتي في الولايات المتحدة.

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وخطف النجم ليونيل ميسي الأضواء بتسجيله أول ثلاثية له في تاريخ نهائيات كأس العالم، ليقود منتخب بلاده إلى حصد أول ثلاث نقاط في البطولة، كما عادل الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ المونديال برصيد 16 هدفا، متساويا مع الألماني ميروسلاف كلوزه، إلى جانب دخوله التاريخ كأول لاعب يشارك في ست نسخ من كأس العالم.

وشهدت بداية اللقاء إلغاء هدفين بداعي التسلل، الأول لمصلحة الأرجنتين عبر ميسي، والثاني للجزائر بواسطة فارس شايبي، قبل أن يفتتح قائد التانغو التسجيل في الدقيقة 17 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية العليا لمرمى الحارس لوكا زيدان.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الأرجنتيني سيطرته، وأضاف ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 60 بعد متابعته كرة ارتدت من الحارس، قبل أن يختتم ثلاثيته في الدقيقة 76 بتسديدة أرضية متقنة، رغم محاولات الحارس الجزائري للتصدي له في أكثر من مناسبة.

ورفع ميسي رصيده إلى 16 هدفا في 27 مباراة مونديالية، توزعت على أربع نسخ من البطولة، فيما واصل كتابة الأرقام القياسية بإحرازه أول "هاتريك" في تاريخه بكأس العالم.

وبهذا الفوز، تصدرت الأرجنتين المجموعة العاشرة مؤقتا برصيد ثلاث نقاط، انتظارا لنتيجة مواجهة النمسا والأردن، بينما استهل المنتخب الجزائري مشاركته الخامسة في كأس العالم بالخسارة، في أول ظهور له في النهائيات منذ نسخة البرازيل 2014.