مونديال 2026: الأردن يخسر باكورة مبارياته أمام النمسا بثلاثية لهدف

استهل منتخب الأردن نهائيات كأس العالم التي يخوضها للمرة الأولى في تاريخه، بالخسارة أمام منتخب النمسا بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات المجموعة العاشرة من البطولة.

خسر الأردن باكورة مبارياته في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، أمام النمسا 1-3 على ملعب "ليفايس" في سان فرانسيسكو ضمن المجموعة العاشرة التي تصدرتها الأرجنتين بعد المرحلة الأولى من دور المجموعات.

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سجل للنمسا رومانو شميد (21) ويزن العرب (بالخطأ في مرماه 76) والبديل ماركو أرناوتوفيتش (90+12 من ركلة جزاء)، فيما أحرز علي علوان (50) هدف بلاده الوحيد.

وهذه المرة الأولى التي يخوض فيها "النشامى" النهائيات بعد مسيرة مميّزة في السنوات الماضية حقق خلالها وصافة كأس آسيا 2023 وكأس العرب 2025.

وقال مسجل هدف الأردن علي علوان "هذه خسارة غير مستحقة. أول تجربة لنا في كأس العالم. التأهل ليس صعبا وبمقدورنا التعويض. بعد الذي رأيته اليوم، فريقنا يرفع الرأس".

وأضاف "شعوري بالتسجيل لا يوصف، لكن أحساسي متناقض بسبب الخسارة. شرف لي أن أكون أول لاعب أردني يسجل هدفا في كأس العالم".

أما زميله موسى التعمري، لاعب رين الفرنسي، فبدا عليه الحزن وقال "أتمنى أن نكون أفضل في المباراة المقبلة. كنت أتمنى أن أقدم مستوى أفضل".

وتشاركت النمسا الصدارة مع الأرجنتين التي تتفوّق بفارق الأهداف بعد ثلاثية نجمها ليونيل ميسي في الفوز على الجزائر 3-0.

بعد 16 دقيقة من البداية، اقترب عودة فاخوري من افتتاح التسجيل بتصويبة قوية تصدى لها الحارس ألكسندر شلاغر إلى ركنية.

لكن الشباك اهتزت في الجهة المقابلة بعدها بخمس دقائق، حين سجل رومانو شميد هدفا للنمسا من خارج المنطقة إلى يسار الحارس يزيد أبو ليلى الذي تابع الكرة من مكانه تدخل مرماه (21).

تسمية

وجاء الردّ قويا من الأردن برأسية علي علوان ارتدت من العارضة الأسترالية (22)، ومن بعده موسى التعمري بتوغّل في داخل المنطقة وتسديدة قريبة من القائم الأيسر (45+1).

ولم يتأخر هدف التعادل في الشوط الثاني، حين سجل علوان نفسه بعد انطلاقة على الجهة اليسرى وتسديدة رائعة في المرمى (50).

واحتفل علوان بهدفه برفع قميص زميله الغائب عن المونديال يزن النعيمات الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال المشاركة في كأس العرب التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة.

ولعب النعيمات دورا كبيرا في تأهل الأردن للمرة الأولى إلى نهائيات كأس العالم بتسجيله ثمانية أهداف في التصفيات.

تواصلت الهجمات بين الطرفين من دون خطورة كبيرة، حتى اعتقد البديل ماركو أرناوتوفيتش أنه سجل الثاني للنمسا، لكن حكم الفيديو المساعد "فار" ألغاه بسبب وجود لمسة يد على ستيفان بوش (67).

لكن الشباك الأردنية اهتزت مجددا، هذه المرة بالخطأ من يزن العرب أثناء محاولته تخليص كرة نُفّذت من ركنية (76).

وكاد أرناوتوفيتش يُنهي الأمور بتسديدة قريبة لكن الحارس يزيد أبو ليلى تصدى له (90+1)، فيما جرّب البديل سليم عبيد معادلة النتيجة بتصويبة إلى جانب القائم الأيسر (90+3).

وانتهت الأمور مع احتساب الحكم ركلة جزاء بعد لمسة يد على عبيد بعد تسديدة من أرناوتوفيتش الذي انبرى للركلة بنفسه مسجلا الثالث (90+12).

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