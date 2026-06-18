مونديال 2026: أبرز نجوم الجولة الأولى من البطولة

كشفت لنا الجولة الأولى من البطولة عن كوكبة من اللاعبين المتألّقين من مختلف الأعمار والمراكز والمنتخبات، فمن هم أبرز اللاعبين في الجولة الأولى؟

ليونيل ميسي، الذي سجّل ثلاثية في الجولة الأولى وشارف على الانفراد بلقب هدّاف كأس العالم تاريخيا (Getty Images)

شهدت مباريات الجولة الأولى من مونديال 2026، التي اختُتمت الخميس بفوز كولومبيا على أوزبكستان 3-1، تألقا لافتا لعدد من اللاعبين الذين خطفوا الأنظار، وسط توقعات بقدرتهم على صناعة الفارق مع منتخباتهم في بقية البطولة.

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وفي ما يلي أبرز هؤلاء اللاعبين:

فوزينها - حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر (40 عاما)

قبل انطلاق منافسات كأس العالم، لم يكن فوزينها اسما مألوفا لدى جمهور اللعبة، لكنّه بدّل مسار حضوره الكروي في مباراة واحدة، بعدما قدم أداء مذهلا أمام إسبانيا، تصدى خلاله لـ7 كرات، ليقود الرأس الأخضر إلى تعادل سلبي تاريخي.

ودفع هذا الأداء المميز حارس مرمى فريق جي دي تشافيس، الناشط في دوري الدرجة الثانية البرتغالي، إلى دائرة النجومية، بعدما تصدر اسمه عناوين وسائل إعلام عقب مواجهة "لا روخا".

وقبل تألقه اللافت أمام إسبانيا، كان لدى الحارس المخضرم نحو 50 ألف متابع على منصة "إنستغرام"، ثم قفز الرقم إلى قرابة 13 مليونا، متجاوزا أسماء بارزة مثل ديزيريه دويه، وبوكايو ساكا، ولاوتارو مارتينيز.

آرون وان بيساكا - الظهير الأيمن في منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية (28 عاما)

على غرار الصلابة الدفاعية التي أظهرها منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، قدم آرون وان بيساكا مباراة قوية للغاية في التعادل 1-1 أمام البرتغال.

وفي ظل منظومة دفاعية محكمة، بدا ظهير مانشستر يونايتد السابق ووست هام الحالي سدا منيعا في الجبهة اليمنى، ونجح في الحد من خطورة بيدرو نيتو، ونونو مينديز، ورافائيل لياو.

وبفضل ثباته واتزانه، كان اللاعب المولود في لندن أحد أبرز عناصر ظهور منتخب "النمور" بصورة مميزة في عودته إلى كأس العالم، بعد 52 عاما من مشاركته السابقة تحت اسم زائير.

أيوب بوعدي - لاعب وسط منتخب المغرب (18 عاما)

رغم صغر سنه، بدا أيوب بوعدي في أول ظهور له بالمونديال كأنه لاعب يملك خبرة طويلة، بعدما خطف الأنظار في تعادل المغرب مع البرازيل 1-1.

ومنذ انضمامه إلى "أسود الأطلس"، ظهر لاعب وسط ليل الفرنسي، المولود في منطقة واز، بشخصية قوية أمام الدفاع، وقدرة واضحة على استعادة الكرة والتعامل معها بهدوء تحت الضغط.

وجعلته جهوده الكبيرة، وقوته البدنية، وسلاسته في التحكم بالكرة، أحد أبرز الوجوه الصاعدة في منتخب المغرب، صاحب إنجاز بلوغ نصف نهائي كأس العالم 2022.

ياسين عياري - لاعب وسط منتخب السويد (22 عاما)

كانت المشاركة الأولى لياسين عياري في كأس العالم مليئة بالمشاعر، بعدما قاد السويد إلى فوز كبير على تونس 5-1 بتسجيله هدفين.

وتألق لاعب وسط برايتون في مباراة ذات خصوصية كبيرة بالنسبة إليه، إذ ولد في سولنا قرب ستوكهولم، ونشأ في عائلة من أصول تونسية، لذلك امتنع عن الاحتفال بهدفه الأول احتراما لوطن والديه.

دايوت أوباميكانو - مدافع منتخب فرنسا (27 عاما)

بعد تألقه مع بايرن ميونخ، قدم دايوت أوباميكانو بداية مبهرة مع منتخب "الديوك"، أحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب النسخة 23 من كأس العالم.

وإلى جانب ويليام ساليبا، ظهر قلب الدفاع الفرنسي بأداء قوي في الفوز 3-1 على السنغال، إذ نجح بفضل قوته البدنية وتمركزه الجيد وقراءته المميزة للعب في الحد من خطورة الهجمات السنغالية، لا سيما عبر نيكولاس جاكسون وساديو ماني.

كيليان مبابي - مهاجم منتخب فرنسا (27 عاما)

بعد فترة من الغياب عن التوهّج المعتاد، عاد كيليان مبابي إلى التألق بقوة في الشوط الثاني من مباراة فرنسا والسنغال، مانحا منتخب "الديوك" دفعة معنوية كبيرة في بداية مشواره.

واستفاد مهاجم ريال مدريد من تمريرة رائعة من مايكل أوليسيه لافتتاح التسجيل، قبل أن يضيف هدفا ثانيا بتسديدة قوية في الوقت بدل الضائع.

وبهذين الهدفين، عزز قائد المنتخب الفرنسي مكانته التاريخية، بعدما تجاوز أوليفييه جيرو، وأصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 58 هدفا.

مايكل أوليسيه - لاعب وسط مهاجم بمنتخب فرنسا (24 عاما)

مثل عدد من لاعبي المنتخب الفرنسي، احتاج مايكل أوليسيه إلى بعض الوقت للدخول في أجواء المباراة أمام السنغال، لكنه ما إن وجد إيقاعه حتى تحول إلى أحد مفاتيح فوز "الديوك".

وتألق لاعب بايرن ميونخ بحركاته الذكية ولمساته الفنية ورؤيته للملعب، مستمتعا بدور حر خلف المهاجمين، حيث منح فرنسا حلولا هجومية متعددة في مواجهة الدفاع السنغالي.

وكانت تمريرته المفاجئة التي مهدت لهدف كيليان مبابي الافتتاحي من أبرز لقطات المباراة، لتؤكد أن اللاعب المولود في لندن أصبح واحدا من أبرز المواهب الهجومية في كرة القدم العالمية.

فيرجيل فان دايك - مدافع منتخب هولندا (34 عاما)

في ظهوره الثاني بكأس العالم، وجّه فيرجيل فان دايك رسالة واضحة مفادها أن مدافع ليفربول المخضرم لا يزال في قمة مستواه رغم بلوغه 34 عاما.

وأكد فان دايك ذلك خلال تعادل هولندا مع اليابان 2-2، بعدما استثمر خبرته الكبيرة لإحباط عدد من المحاولات اليابانية، قبل أن يفتتح التسجيل برأسية في بداية الشوط الثاني.

نيكو أورايلي - ظهير أيسر منتخب إنجلترا (21 عاما)

استهلت إنجلترا مشوارها في كأس العالم 2026 بصورة قوية، إثر فوزها على كرواتيا 4-2 ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة.

ولعب نيكو أورايلي دورا مؤثرا في هذا الانتصار، بعدما مثل تهديدا مستمرا في الجبهة اليسرى، وقدم ظهير مانشستر سيتي أداء لافتا أمام لوكا مودريتش وزملائه، مستفيدا من هدوئه ودقته الفنية وقدرته على التقدم في الوقت المناسب.

ليونيل ميسي - مهاجم منتخب الأرجنتين (38 عاما)

أثبت ليونيل ميسي مرة أخرى أن العمر عنده مجرد رقم، بعدما قدم أداء مذهلا في فوز الأرجنتين على الجزائر 3-0 في مستهل حملة الدفاع عن لقبها.

وسجل نجم إنتر ميامي ثلاثية، عادل بها الرقم القياسي للألماني المعتزل ميروسلاف كلوزه، صاحب الـ16 هدفا في تاريخ كأس العالم.

وبعد قيادته الأرجنتين إلى لقب مونديال قطر 2022، يبدو ميسي مصمما على مواصلة كتابة التاريخ، ومنح بلاده فرصة الحلم بنجمة رابعة إذا حافظ على المستوى ذاته.

هاري كين - مهاجم منتخب إنجلترا (32 عاما)

أنهى هاري كين مواجهة كرواتيا وقد بذل جهدا بدنيا كبيرا، بعدما قاد إنجلترا إلى فوز مثير 4-2 في بداية مشوارها بالمجموعة الثانية عشرة.

وقاد مهاجم بايرن ميونخ منتخب بلاده بثقة عالية، فسجل هدفين؛ الأول من ركلة جزاء، والثاني برأسية متقنة إثر ركلة ركنية.

وإلى جانب حضوره التهديفي، لفت كين الأنظار بالتزامه الدفاعي، بعدما أبعد كرة خطيرة من أمام مرمى إنجلترا في الدقائق الأخيرة، في لقطة عكست روحه القيادية داخل الملعب.