مونديال 2026: المكسيك تحسم الصدارة وتصبح أول المتأهلين إلى دور الـ32 بعد إسقاط كوريا الجنوبية

حسمت المكسيك تأهلها إلى دور الـ32 في مونديال 2026 كأول منتخب يبلغ هذا الدور، بعد فوزها على كوريا الجنوبية 1-0 ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

مشجعون يحتفلون في هيوستن بعد فوز المكسيك على كوريا الجنوبية (Getty Images)

حجز المنتخب المكسيكي بطاقة العبور الأولى إلى دور الـ32 من نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً ثميناً على كوريا الجنوبية بنتيجة 1-0، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

ويدين "إل تري كولور" بانتصاره إلى هدف لاعب الوسط لويس رومو في الدقيقة 50 على ملعب أكرون في غوادالاخارا، في مباراة شهدت صراعاً متوازناً قبل أن تُحسم بتفصيلة واحدة رجّحت كفة أصحاب الأرض.

وبهذا الفوز، رفعت المكسيك رصيدها إلى ست نقاط كاملة من مباراتين، لتضمن التأهل المبكر إلى الدور الثاني متصدرةً مجموعتها، وبفارق ثلاث نقاط عن كوريا الجنوبية، فيما جاءت تشيكيا وجنوب إفريقيا خلفهما برصيد نقطتين بعد تعادلهما 1-1 في اللقاء الآخر.

ويأتي هذا التأهل ليمنح المنتخب المكسيكي دفعة معنوية كبيرة تحت قيادة المدرب خافيير أغيري، الذي نجح في إعادة الفريق إلى الأدوار الإقصائية بعد غيابه عن هذا الدور في النسخة الماضية، في وقت يطمح فيه إلى تكرار إنجازات تاريخية سابقة أبرزها بلوغ ربع النهائي في نسختي 1970 و1986.

كما حقق المنتخب المكسيكي إنجازاً لافتاً بتسجيله ثلاثة انتصارات متتالية في النهائيات، للمرة الأولى في تاريخه، من بينها الفوز على السعودية 2-1 في نسخة 2022، ما يعكس حالة الاستقرار الفني التي يعيشها الفريق في الفترة الأخيرة.

وعقب المباراة، أشاد النجم المكسيكي السابق خافيير "تشيشاريتو" هرنانديز بأداء المنتخب، قائلاً في تصريح لقناة "فوكس": "حققنا النتيجة التي كنا نريدها، كما أننا خرجنا بشباك نظيفة في مباراتين متتاليتين، وهذا أمر مهم جداً".

وأضاف هرنانديز أن الأداء لم يكن مثالياً، موضحاً: "كوريا الجنوبية قدمت مباراة جيدة، لكننا استغلينا خطأ الحارس في لقطة الهدف".

من جهتها، دخلت كوريا الجنوبية المواجهة بطموح الثأر من خسارتين سابقتين أمام المكسيك في كأس العالم (1998 و2018)، إلا أنها فشلت في كسر عقدتها أمام المنتخب اللاتيني الذي لم يخسر أمام أي منتخب آسيوي في خمس مواجهات مونديالية سابقة.

وشهد الشوط الأول حذراً نسبياً من الطرفين، مع أفضلية طفيفة للمكسيك التي اكتفت بتسديدة واحدة على المرمى، بينما غابت الفاعلية الهجومية بشكل عام.

وفي الشوط الثاني، تغيّر إيقاع اللقاء سريعاً، حين استغل المنتخب المكسيكي خطأً مشتركاً بين الحارس كيم سيونغ - غيو والمدافع كيم مين - غاي، ليخطف لويس رومو الكرة ويضعها في الشباك مانحاً فريقه هدف التقدم في الدقيقة 50.

ولم تتأخر ردود الفعل الكورية، حيث أجرى المدرب هونغ ميونغ - بو تبديلات مبكرة شملت سون هيونغ-مين، في قرار مفاجئ أثار الكثير من التساؤلات، قبل أن يواصل الفريق ضغطه في محاولة لإدراك التعادل.

وفي الدقائق الأخيرة، عاش الدفاع المكسيكي لحظات توتر كبيرة، لكن الحارس راوول رانخل تألق في التصدي لمحاولات خطيرة، أبرزها تسديدة مزدوجة في الدقيقة 87، فيما ضاعت فرص أخرى محققة لكوريا الجنوبية في الوقت بدل الضائع.

وبهذه الخسارة، تجمّد رصيد كوريا الجنوبية عند ثلاث نقاط، بينما مُنيت بهزيمتها الأولى في قارة أميركا الشمالية، والـ22 في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم خلال 40 مباراة، لتتأجل حسم تأهلها إلى الجولات المقبلة.