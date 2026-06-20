مونديال 2026: البرازيل تقترب من التأهل وتقصي هايتي من البطولة

رفعت البرازيل رصيدها إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الثالثة لتضع قدما في دور الـ32، متفوقة على المغرب الفائزة في وقت سابق على اسكتلندا 1-0، بفارق الأهداف في المركز الثاني.

قاد فينيسيوس جونيور وماتيوس كونيا منتخب البرازيل إلى تصحيح مساره بعد تعادل أمام المغرب في مستهل مشواره ضمن كأس العالم 2026، بتخطّيه هايتي 3-0 على ملعب "لينكولن فايننشال فيلد" في فيلادلفيا بالولايات المتحدة ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ليقترب بذلك من بلوغ دور الـ32.

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وتألّق فينيسيوس بمساهمته في الهدفين الأولين اللذين حملا توقيع كونيا (23 و36)، قبل تسجيله بنفسه الهدف الثالث (45+3)، ليصبح منتخب هايتي أول منتخب يفقد الأمل بالتأهل رسميا إلى الأدوار الإقصائية.

ووضعت البرازيل قدما في دور الـ32، بعدما رفعت رصيدها إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، متفوقة على المغرب الفائزة في وقت سابق على اسكتلندا 1-0، بفارق الأهداف في المركز الثاني.

وتأتي اسكتلندا التي تواجه البرازيل في مباراة حاسمة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، في المركز الثالث بثلاث نقاط، فيما تقبع هايتي في المركز الأخير من دون نقاط.

وحققت البرازيل فوزها المونديالي الـ77 في 116 مباراة خلال 23 مشاركة في جميع النسخ، واستعادت المركز الأول من ألمانيا كأكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف في تاريخ البطولة برصيد 241 هدفا مقابل 239 لألمانيا.

كما أنها المرة الـ41 التي تسجّل فيها ثلاثة أهداف أو أكثر في كأس العالم، وهو رقم قياسي.

في المقابل، صحيح أنها تكبّدت هزيمتها الثانية تواليا في النسخة الحالية، الخامسة في تاريخ مشاركاتها المونديالية من أصل خمس مباريات، لكن ذلك لم يحُل بدون أن تحظى هايتي بدعم جماهيري صاخب في المواجهة، على الرغم من حظر فرضته الحكومة الأميركية مُنع على إثره سفر المشجعين من هايتي، وذلك عن طريق أبناء جاليتها الكبيرة المقيمة في الولايات المتحدة الذين شكّلوا نحو نصف الحضور الجماهيري البالغ 68,324 متفرجا.

وسيطر بطل العالم خمس مرات الذي يقوده المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، على المباراة منذ بدايتها، محاولا تسجيل هدف مبكر يفكّ به تكتل دفاعي متوقع لنظيره الهايتي، وذلك رغم غياب قائده ونجمه وهدافه التاريخي نيمار جونيور للمباراة الثانية تواليا بسبب الإصابة.

وسرعان ما افتتح التسجيل عبر جناح برشلونة الإسباني رافينيا، لكن الحكم الإسباني أليخاندرو خوسيه هرنانديز ألغاه بداعي التسلل (12).

وأثمرت السيطرة البرازيلية هدفا أول حمل توقيع كونيا. فبعد مجهود فردي من فينيسيوس الذي اخترق منطقة الجزاء من الجهة اليسرى وسدّد كرة تصدى لها حارس مرمى هايتي جوني بلاسيد، حاول ماركوس "ديوك" لاكروا تشتيتها، لكنها ارتدت من ركبة كونيا إلى داخل المرمى من على مشارف منطقة الياردات الست (23).

وأضاف مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الثاني بتسديدة قوية بيسراه من زاوية ضيقة من الجهة اليسرى داخل المنطقة، استقرت في سقف الشباك، مستفيدا من تمريرة بينية متقنة من فينيسيوس الذي استلم كرة قطعها لوكاس باكيتا في منتصف الميدان من لاعب هايتي جوزويه كازيمير (36).

وأقحم أنشيلوتي، مهاجم بورنموث الإنجليزي رايان بدلا من رافينيا للإصابة (40).

لكن ذلك لم يخفف من حدّة سيطرة البرازيل ونجاعتها الهجومية، لا سيّما في ظل تواضع مستوى المنافس والفجوة الفنية الواضحة بين لاعبي المنتخبين.

وجاء الدور على فينيسيوس تسجيلا بدلا من الصناعة هذه المرة، فبعد تمريرة متقنة من باكيتا في ظهر دفاع هايتي، انفرد نجم ريال مدريد الإسباني واخترق المنطقة من الجهة اليسرى، قبل إيداع الكرة في المرمى من مسافة قريبة بتسديدة مرّت من تحت بلاسيد (45+3).

وفي الشوط الثاني انخفض نسق البرازيل كثيرا، فكادت هايتي تقلّص الفارق برأسية مدافعها ريكاردو أديه من مسافة قريبة بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى لعبها جان-ريكنر بيلغارد، لكن الحارس أليسون بيكر تصدّى لها ببراعة (63).

وألغى الحكم هدفا رابعا حمل توقيع البديل الشاب إندريك (78).

وتصدّى أليسون مجددا ليحافظ على نظافة شباكه، هذه المرة في مواجهة مهاجم سندرلاند الإنجليزي البديل ويلسون إيسيدور الذي سدّد بيسراه من الجهة اليسرى داخل المنطقة (87).

من مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات عبر "عرب 48":