مونديال 2026: وهبي "سعداء بتحقيقنا الهدف المنشود وحكيمي أفضل ظهير أيمن في العالم وهادئ"

قال وهبي، في مؤتمر صحافي عقب المباراة: "نحن سعداء جدا لأننا كسبنا النقاط الثلاث، وكان هذا هو هدفنا المنشود. أعتقد أننا سيطرنا على مجريات المباراة، وقدمنا أداء جيدا جدا، وكنا الأفضل".

أعرب مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، محمد وهبي، عن سعادته بتحقيق الهدف المنشود بالتغلب على اسكتلندا 1-0، الجمعة، في مونديال أميركا الشمالية، مؤكدا أن قائده أشرف حكيمي أفضل ظهير أيمن في العالم، وأنه يتمتع بالهدوء والتركيز.

وقال وهبي، في مؤتمر صحافي عقب المباراة: "نحن سعداء جدا لأننا كسبنا النقاط الثلاث، وكان هذا هو هدفنا المنشود. أعتقد أننا سيطرنا على مجريات المباراة، وقدمنا أداء جيدا جدا، وكنا الأفضل".

وأضاف: "كنا كذلك جيدين في الشوط الثاني، وسيطرنا جيدا وأحسنا إدارة اللقاء. كانت نيتنا تسجيل الهدف الثاني، وأهدرنا الكثير من الفرص لتحقيق ذلك. وعندما لا تسجل، يجب أن تصمد أمام أسلوب لعبهم وكراتهم الطويلة، وأنا سعيد بكوني أملك منتخبا يعرف كيف يعاني عندما يقتضي الأمر ذلك".

وقطع المغرب شوطا كبيرا نحو دور الـ32، بعد أن رفع رصيده إلى أربع نقاط، عقب التعادل الافتتاحي مع البرازيل (1-1).

وتابع: "بصراحة، أنا مرتاح جدا مقارنة بالمباراة الأولى ضد البرازيل. لقد رأيت تحسنا كبيرا، وسنكون أفضل في المباراة الثالثة. هذه هي جمالية المونديال، عندما تواجه منافسين يخلقون لك مشاكل مختلفة، ونهاية مباراة اليوم ستساعدنا في المباراة الأخيرة".

وأردف قائلا: "لم نتأهل حتى الآن، وبالتالي لا مجال للمداورة في المباراة الثالثة. يجب أن أدفع بالتشكيلة الأفضل لكسبها، بالنظر إلى جاهزية اللاعبين ولاعبي المنتخب الخصم. والأكيد أن الجاهز والقادر على مساعدتنا لتحقيق الفوز على هايتي سيكون أساسيا".

وتحدث وهبي عن قائده حكيمي، الذي تأكدت إحالته إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب، الجمعة، في فرنسا، وقال: "كان بحالة جيدة. استيقظ صباحا، وأكل مثل الجميع، واستعد، وحرّك الجميع. كان في غرفة الملابس مركزا، وكان يريد تقديم مباراة كبيرة، وقد قدم مباراة كبيرة. لذلك ليس لدينا ما نقوله. نحن فقط نقف خلفه، ونحن هادئون جدا، وهو أيضا هادئ جدا".

وأضاف: "سيقدم المزيد من المباريات الجيدة جدا. إنه أفضل ظهير أيمن في العالم، وسيظهر ذلك في هذه الكأس. إنه شخص مهم جدا بالنسبة لي، وللجهاز الفني، وللاعبين، وللمنتخب، وللشعب المغربي".

وكانت العدالة الفرنسية أكدت، الجمعة، خلال كأس العالم، إحالة مدافع باريس سان جرمان إلى محكمة جنائية بتهمة اغتصاب امرأة في عام 2023، وهو ما ينفيه.

قدرة على الصمود

في المقابل، قال مدرب اسكتلندا، ستيف كلارك: "هذه المجموعة من اللاعبين، وهذا المنتخب، أظهرا مرارا قدرتهما الكبيرة على الصمود على مر السنين. هم يشعرون بالإحباط الآن، لكن لا تزال لدينا فرصة أخرى".

وأضاف: "نحن هنا لنحاول تحقيق ما لم يفعله أي منتخب اسكتلندي من قبل. قدمنا كل ما لدينا الليلة، وسنحاول القيام بذلك مجددا".

وقال لاعب الوسط جون ماكغين: "أظهرنا الليلة أننا قادرون على منافسة المنتخبات العشرة الأولى. البرازيل ستكون مباراة مختلفة، فهم يلعبون بتنظيم أقل، لكنهم يملكون جودة قادرة على إيذائك في أي لحظة".

وأضاف: "سنحتاج إلى أن نكون في أفضل حالاتنا. نعرف ما يجب علينا القيام به من أجل محاولة التأهل إلى الدور التالي".

واعتبر قائد أستون فيلا الإنجليزي أنه كان يستحق ركلة جزاء، لكن منتخب بلاده واجه صعوبة في تشكيل خطورة حقيقية على مرمى الحارس المغربي ياسين بونو.

وقال: "نحن مجموعة قوية، وما نفتقده أحيانا من جودة لمنافسة أفضل عشرة منتخبات، نعوضه بالروح القتالية والشخصية".

وتابع: "هل يمكننا التحسن؟ بالطبع، لكننا نواصل المضي قدما. أعتقد أن الشوط الثاني أظهر أنه عندما نضغط على المنافسين، لا أحد يحب أن يكون تحت الضغط، حتى لاعبو المستوى العالي يرتكبون الأخطاء، كما حدث في الدقائق الأخيرة".

وتلعب اسكتلندا مباراتها الثالثة في ميامي ضد البرازيل، ما يعني التأقلم مع الأجواء الأكثر حرارة في فلوريدا.

وقال ماكغين مازحا: "سأبقي عيني على تطبيق الطقس"، في إشارة إلى الاستعداد لمواجهة أبطال العالم خمس مرات.

وأضاف: "لقد لعبت في أورلاندو من قبل، وهو أمر صعب. لكننا استعددنا لذلك، وأقمنا معسكرا تحضيريا هناك".

وختم: "مواجهة اسكتلندا والبرازيل في ميامي لصنع التاريخ هي أمر تحلم به. سنستعد بالشكل الصحيح، كما فعلنا طوال البطولة، وعلينا أن نخطو خطوة إضافية".