مونديال 2026: تونس تودّع المونديال مبكرا برباعية أمام اليابان

تلقى المنتخب التونسي خسارته الثانية تواليا في كأس العالم 2026 بسقوطه أمام اليابان 0-4، ليودع البطولة من دور المجموعات، فيما حقق المنتخب الياباني أكبر انتصار له في مباراة واحدة بتاريخ مشاركاته المونديالية.

ودّع المنتخب التونسي منافسات كأس العالم 2026 لكرة القدم من دور المجموعات، بعدما تلقى خسارته الثانية تواليا بسقوطه أمام اليابان برباعية نظيفة، السبت، في مونتيري، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة.

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وسجل أهداف المنتخب الياباني كل من دايتشي كامادا في الدقيقة الرابعة، وأياسي أويدا في الدقيقتين 31 و83، وجونيا إيتو في الدقيقة 69، ليحسم منتخب "الساموراي" المباراة برباعية هي الأولى له في مباراة واحدة بتاريخ مشاركاته في كأس العالم منذ ظهوره الأول في نسخة 1998.

وكان المنتخب التونسي قد استهل مشواره في البطولة بخسارة ثقيلة أمام السويد بنتيجة 1-5، وهي النتيجة التي عجلت برحيل مدربه صبري لموشي، قبل أن يتولى الفرنسي هيرفيه رونار قيادة المنتخب، من دون أن ينجح في إنقاذ حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.