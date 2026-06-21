مونديال 2026: جمال أساسيا أمام السعودية

أعلنت إدارة منتخب إسبانيا أن النجم الشاب سوف يشارك أساسيا أمام منتخب السعودية، وذلك بعد دخوله بديلا في المباراة السابقة لإصابة في عضلة الفخذ.

من المقرر أن يشارك النجم الإسباني، لامين جمال، أساسيا مع منتخب بلاده في مواجهة السعودية اليوم، الأحد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة في كأس العالم 2026 لكرة القدم، وذلك بعد تعافيه من إصابة في الفخذ.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبعد أن شارك لنحو عشرين دقيقة يوم الإثنين الماضي أمام الرأس الأخضر، يعتزم مدرب "لا روخا"، لويس دي لا فوينتي، على الدفع به أساسيا في مركز الجناح الأيمن.

ومن المتوقع أن يخوض الشاب الذي سيبلغ قريبا 19 عاما، نحو ساعة من اللعب في أتلانتا، وفق ما أكده عشية المباراة مدرب أبطال أوروبا أمام الصحافة.

وبالإضافة إلى جمال، أجرى دي لا فوينتي 3 تغييرات مقارنة بالمباراة الافتتاحية التي انتهت بالتعادل السلبي أمام الرأس الأخضر المصنّف 64 عالميا؛ إشراك بيدرو بورو في مركز الظهير الأيسر، وإعادة بيدري إلى وسط الميدان، مع الاعتماد على داني أولمو وأليكس بايينا في الهجوم.

أما الجناح الآخر نيكو وليامس الذي يعاني أيضا من إصابة في الفخذ، فسيكون احتياطيا كما في المباراة الماضية، وسيعوّضه بايينا وليس فيران توريس.

وتخوض إسبانيا مواجهة السعودية بتشكيلة مؤلفة من أوناي سيمون، ومارك كوكوريّا، وباو كوبارسي، وإيميريك لابورت، وبيدرو بورو، ورودري، وبيدري، ولامين جمال، وداني أولمو، وأليكس بايينا، وميكيل أويارسابال.