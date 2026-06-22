مونديال 2026: أرقام قياسية في انتصار مصر الأول.. تعرف عليها هنا

تضمن لقاء مصر ونيوزيلندا أرقاما قياسية عديدة، شملت تحقيق الفوز العشرين للكرة العربية في البطولة العالمية، فما هي الأرقام القياسية الأخرى التي صاحبت الفوز الأول لمصر في المونديال؟

حفلت مباراة مصر ونيوزيلندا بالكثير من الأرقام القياسية للمنتخب المصري، الذي حقق فوزه الأول في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

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وقلب منتخب مصر تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على نيوزيلندا، ليتصدر المجموعة السابعة ويقترب من بلوغ دور الـ32 من البطولة المقامة في أميركا والمكسيك وكندا.

وحقق منتخب مصر الفوز رقم 20 للكرة العربية في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم، ليصبح أحدث المنضمين إلى الفائزين العرب في المونديال.

ويعد منتخب المغرب هو أكثر المنتخبات العربية فوزا في كأس العالم برصيد 6 انتصارات، ويأتي خلفه منتخب السعودية برصيد 4 انتصارات، ثم منتخبا تونس والجزائر بـ3 انتصارات لكل منهما.

وأصبح منتخب مصر خامس منتخب عربي يحقق فوزا في المونديال، بعد منتخبات تونس والجزائر والمغرب والسعودية.

كما أصبح المنتخب المصري صاحب الفوز رقم 40 في تاريخ الكرة الإفريقية بالمونديال، إذ تضم القائمة الطويلة منتخبات نيجيريا والمغرب وغانا بـ6 انتصارات لكل منهم، ويأتي خلفهم منتخبا الكاميرون والسنغال برصيد 5 انتصارات، ثم منتخبات ساحل العاج والجزائر وتونس بـ3 انتصارات لكل منهم، ثم جنوب إفريقيا بفوزين.

وعلى المستوى الفردي، سجل محمد صلاح الهدف الثاني للمنتخب المصري، ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب المصري في المونديال، كما أنه تشارك صدارة هدافين العرب في المونديال بهذا الهدف.

ويتساوى صلاح، صاحب 3 أهداف في المونديال من مشاركتين، مع كل من الثنائي السعودي سامي الجابر وسالم الدوسري، والمغربي يوسف النصيري.

كما يحتل صلاح المركز الرابع في ترتيب أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في المونديال، والتي يتصدرها النجم الغاني السابق جيان أسامواه برصيد 6 أهداف، ويأتي خلفه الأسطورة الكاميروني روجيه ميلا برصيد 5 أهداف، والنيجيري أحمد موسى برصيد 4 أهداف.

ويتشارك صلاح المركز الرابع مع المغربي النصيري والتونسي وهبي الخزري والكاميروني صامويل إيتو والغاني أندريه أيوا.