مونديال 2026: الرأس الأخضر تصمد أمام أوروغواي وتنتزع نقطتها الثانية في مشاركتها الأولى

أجبر منتخب الرأس الأخضر نظيره أوروغواي على التعادل بهدفين لكل منهما في أول مشاركة له في بطولة كأس العالم، ليتساويان في المركز الثاني برصيد نقطتين بالمجموعة الثامنة.

تابع منتخب الرأس الأخضر بدايته الرائعة في مشاركته الأولى في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بإرغامه أوروغواي، حاملة اللقب مرتين، على التعادل 2-2 على ملعب "هارد روك" في ميامي في ختام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة ضمن مونديال 2026.

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وكانت الرأس الأخضر البادئة بالتسجيل عبر كيفن بينا (21) في أول هدف لها في باكورة مشاركاتها في النهائيات، وردت أوروغواي بهدفي ماكسي أراوخو (44) وأغوستين كانوبيو (45+6)، قبل أن يدرك هيليو فاريلا التعادل (61).

وهو التعادل الثاني لكلا المنتخبين بعدما سقطت أوروغواي في فخه أمام السعودية (1-1)، وصمدت الرأس الأخضر أمام إسبانيا بطلة أوروبا (0-0).

وتساوت أوروغواي والرأس الأخضر في المركز الثاني برصيد نقطتين مع أفضلية للأولى بفارق الأهداف، بفارق نقطتين خلف إسبانيا المتصدرة والتي تغلبت 4-0 في أتلانتا سابقا على السعودية صاحبة المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وصبت النتيجة في صالح الرأس الأخضر والسعودية اللتين تملكان فرصة التأهل إلى دور الـ32 في حال فوز أحدهما في مواجهتهما في الجولة الثالثة في هيوستن في 26 حزيران/ يونيو الحالي، فيما تلتقي أوروغواي في قمة صعبة مع إسبانيا في اليوم ذاته في مدينة غوادالاخارا المكسيكية.

وأجرى المدرب الأرجنتيني للأوروغواي مارسيلو بييلسا تغييرين على التشكيلة التي سقطت في فخ التعادل أمام السعودية، فدفع بخوان مانويل سانابريا وأغوستين كانوبيو مكان ماتياس فينيا وداروين نونييس.

في المقابل، قام مدرب الرأس الأخضر بوبيستا بثلاثة تبديلات بدفعه بغاري رودريغيز وتيلمو أركانجو وغيلسون بنتشيمول مكان لاروس دوارتي وجوفاني كابرال ودايلون ليفرامينتو.

وكانت الأوروغواي الطرف الأفضل منذ البداية وضغطت بقوة بحثا عن التسجيل لكنها اصطدمت بمنتخب منظم وقف في وجه جميع الهجمات وانطلق في مرتدات حصل من خلالها على ركلة حرة مباشرة انبرى لها لاعب وسط كراسنودار الروسي بينا ببراعة مفتتحا التسجيل.

واندفعت أوروغواي التي وجدت نفسها للمرة الثانية تواليا متخلفة في النتيجة، بحثا عن التعادل ونجحت في مسعاها عبر لاعب وسط سبورتينغ البرتغالي أراوخو قبل أن تتقدم في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بهدف لمهاجم فلومينينسي البرازيلي كانوبيو الذي فضله بييلسا على مهاجم الهلال السعودي نونييس.

ونجحت الرأس الاخضر في العودة بالنتيجة في الشوط الثاني عبر البديل فاريلا ومن أول لمسة للكرة بعد دخوله مكان غاري رودريغيز.

وكانت أول وأخطر فرصة للأوروغواي في الدقيقة 14 عندما تلقى قائد ريال مدريد الإسباني فيديريكو فالفيردي كرة داخل المنطقة وسددها زاحفة بجوار القائم الأيسر.

ونجحت الرأس الأخضر في افتتاح التسجيل بهدف رائع لبينا من ركلة حرة مباشرة (21).

وهو الهدف الأول للرأس الأخضر في ثاني مباراة لها في العرس العالمي الذي تخوض غماره للمرة الأولى.

وسدد فالفيردي كرة "على الطاير" بيسراه من داخل المنطقة فوق العارضة (28)، وأخرى من نحو 35 مترا بجوار القائم الأيمن (34).

ونجحت الأوروغواي في إدراك التعادل عندما مرر فالفيردي كرة عرضية أمام المرمى حاول المدافع سيدني لوبيش كابرال إبعادها برأسه فارتدت من القائم الأيسر وتهيأت أمام أراوخو الذي تابعها برأسية داخل المرمى الخالي (44).

ومنح كانوبيو التقدم للأوروغواي مستغلا رأسية لأراوخو من مسافة قريبة بعد تمريرة داخل المنطقة للاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي مانويل أوغارتي، فتابعها على يسار الحارس فوزينيا (45+6).

وأدرك منتخب الرأس الأخضر التعادل عندما استغل البديل فاريلا كرة خاطئة للمدافع ماتياس أوليفيرا حاول تمريرها إلى أحد زملائه فخطفها وراوغ الحارس فرناندو موسليرا الذي كان خارج المنطقة، وتابع الكرة داخل المرمى الخالي (61).

وهو الهدف الدولي الأول لفاريلا.

وكاد جاميرو مونتيرو يمنح التقدم للرأس الأخضر مجددا بتسديدة قوية بعيدة مرت فوق العارضة (63).

وأنقذ مدافع كولومبوس كرو الأميركي ستيفن موريرا مرمى الرأس الأخضر من هدفين محققين بتصديه لتسديدة قوية من داخل المنطقة للبديل براين رودريغيز ورأسية لمهاجم توتنهام الإنجليزي رودريغو بنتانكور إثر ركلة ركنية (86).

وانبرى فالفيردي لركلة حرة مباشرة من حافة المنطقة فوق العارضة بسنتمترات قليلة (90).

من مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات عبر "عرب 48":