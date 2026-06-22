ميسي يصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 17 هدفا

أصبح ميسي الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم برصيد 17 هدفا، بعد هدفه في مباراة منتخب بلاده الأرجنتين أمام النمسا، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في مونديال 2026.

حطم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، رافعا رصيده إلى 17 هدفا في الحدث العالمي، بعد هدفه أمام النمسا في دالاس ضمن نسخة 2026.

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وسجل ميسي، أفضل لاعب في العالم ثماني مرات والذي سيبلغ التاسعة والثلاثين الأربعاء، هدف الافتتاح من تسديدة يسارية أرضية في الدقيقة 39، وذلك بعد أن أهدر ركلة جزاء مبكرة، لينفرد بالرقم القياسي الذي تشاركه في المباراة الأولى أمام الجزائر عندما سجل ثلاثية، مع الألماني ميروسلاف كلوزه والبالغ 16 هدفا.

ويملك الدولي البرازيلي السابق رونالدو 15 هدفا، يليه الفرنسي كيليان مبابي (14) الذي يطارد ميسي ويخوض في وقت لاحق مواجهة مع العراق.

وسجل ميسي هدفه الأول في مرمى صربيا ومونتينيغرو عام 2006، ثم هز شباك البوسنة وإيران ونيجيريا (هدفان) في 2014. وفي نسخة 2018، سجل في مرمى نيجيريا.

أما نسخته المفضلة في 2022، فسجل في مرمى السعودية والمكسيك وأستراليا وهولندا وكرواتيا وفرنسا (هدفان في النهائي الذي حسمته الأرجنتين بركلات الترجيح).

وفيما خاض ميسي مباراته الدولية الرقم 200، بات أول لاعب في التاريخ يخوض مباريات في ست نسخ مختلفة من كأس العالم.

وكان ميسي قريبا من تحطيم الرقم أمام النمسا في الدقيقة التاسعة، لكنه أهدر ركلة جزاء خارج الخشبات بعد عرقلة تعرض لها زميله المهاجم لاوتارو مارتينيز داخل المنطقة.

وكانت ثالث ركلة جزاء يهدرها في كأس العالم مقابل أربع محاولات ناجحة.

أفضل هدافي تاريخ كأس العالم: