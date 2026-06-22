ميسي يصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 17 هدفا

حطم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، رافعا رصيده إلى 17 هدفا في الحدث العالمي، بعد هدفه أمام النمسا في دالاس ضمن نسخة 2026.
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وسجل ميسي، أفضل لاعب في العالم ثماني مرات والذي سيبلغ التاسعة والثلاثين الأربعاء، هدف الافتتاح من تسديدة يسارية أرضية في الدقيقة 39، وذلك بعد أن أهدر ركلة جزاء مبكرة، لينفرد بالرقم القياسي الذي تشاركه في المباراة الأولى أمام الجزائر عندما سجل ثلاثية، مع الألماني ميروسلاف كلوزه والبالغ 16 هدفا.
ويملك الدولي البرازيلي السابق رونالدو 15 هدفا، يليه الفرنسي كيليان مبابي (14) الذي يطارد ميسي ويخوض في وقت لاحق مواجهة مع العراق.
وسجل ميسي هدفه الأول في مرمى صربيا ومونتينيغرو عام 2006، ثم هز شباك البوسنة وإيران ونيجيريا (هدفان) في 2014. وفي نسخة 2018، سجل في مرمى نيجيريا.
أما نسخته المفضلة في 2022، فسجل في مرمى السعودية والمكسيك وأستراليا وهولندا وكرواتيا وفرنسا (هدفان في النهائي الذي حسمته الأرجنتين بركلات الترجيح).
وفيما خاض ميسي مباراته الدولية الرقم 200، بات أول لاعب في التاريخ يخوض مباريات في ست نسخ مختلفة من كأس العالم.
وكان ميسي قريبا من تحطيم الرقم أمام النمسا في الدقيقة التاسعة، لكنه أهدر ركلة جزاء خارج الخشبات بعد عرقلة تعرض لها زميله المهاجم لاوتارو مارتينيز داخل المنطقة.
وكانت ثالث ركلة جزاء يهدرها في كأس العالم مقابل أربع محاولات ناجحة.
أفضل هدافي تاريخ كأس العالم:
- ليونيل ميسي (الأرجنتين/ 17 هدفا في 28 مباراة، منذ 2006)
- ميروسلاف كلوزه (ألمانيا/ 16 هدفا في 24 مباراة، من 2002 إلى 2014)
- رونالدو (البرازيل/ 15 هدفا في 19 مباراة، من 1998 إلى 2006)
- غيرد مولر (ألمانيا/ 14 هدفا في 13 مباراة، في 1970 و1974)
- كيليان مبابي (فرنسا/ 14 هدفا في 15 مباراة، منذ 2018)
- جوست فونتين (فرنسا/ 13 هدفا في 6 مباريات، خلال نسخة 1958)
- بيليه (البرازيل/ 12 هدفا في 14 مباراة، من 1958 إلى 1970)
- يورغن كلينسمان (ألمانيا/ 11 هدفا في 17 مباراة، من 1990 إلى 1998)
- شاندور كوتشيش (المجر/ 11 هدفا في 5 مباريات، خلال نسخة 1954)
- غابريال باتيستوتا (الأرجنتين/ 10 أهداف في 12 مباراة، من 1994 إلى 2002)
- هاري كين (إنجلترا/ 10 أهداف في 12 مباراة، منذ 2018)
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