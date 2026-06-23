مونديال 2026: النروج إلى دور الـ32 بثنائية لهالاند أمام السنغال (3-2)

أكد المنتخب النرويجي حضوره القوي في مونديال 2026، بعدما ضمن تأهله إلى دور الـ32 إثر انتصار مثير على السنغال، في مباراة واصل خلالها إرلينغ هالاند تألقه التهديفي، ليقود بلاده إلى فوز ثان تواليا ويقربها من صدارة المجموعة.

واصل المنتخب النرويجي انطلاقته القوية في كأس العالم 2026، بحجزه بطاقة التأهل إلى دور الـ32 بعد فوزه المثير على السنغال بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "ميتلايف" بمدينة إيست راذرفورد الأميركية، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة.

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وكان البديل ماركوس هولمغرين بيدرسن قد منح النرويج التقدم في الدقيقة 43، قبل أن يفرض النجم إرلينغ هالاند نفسه بطلا للمواجهة، بإحرازه الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 48 و58، رافعا رصيده إلى أربعة أهداف في البطولة حتى الآن. أما السنغال، فاكتفت بثنائية إسماعيلا سار في الدقيقتين 53 و90+3، دون أن تنجح في تفادي خسارتها الثانية تواليا.

وبهذا الانتصار، رفعت النرويج رصيدها إلى ست نقاط من مباراتين، لتضمن العبور إلى دور الـ32، فيما تنتظرها مواجهة حاسمة أمام فرنسا في الجولة الأخيرة لتحديد متصدر المجموعة. ويكفي المنتخب الفرنسي التعادل للاحتفاظ بالصدارة، بينما تحتاج النرويج إلى الفوز لاعتلاء القمة.

وعقب اللقاء، عبّر هالاند عن سعادته بالأداء والنتيجة، مؤكدا أن تمثيل منتخب بلاده في كأس العالم يمنحه شعورا استثنائيا، وأنه يستمتع بكل لحظة بقميص النرويج. في المقابل، أقر إسماعيلا سار بصعوبة الموقف بعد الخسارة الثانية، لكنه شدد على أن المنتخب السنغالي سيقاتل في المباراة الأخيرة من أجل تحقيق الفوز وإنعاش آماله.

وشهدت المباراة أفضلية واضحة للنرويج منذ بدايتها، إذ ضغطت بقوة وهددت مرمى الحارس إدوارد مندي في أكثر من مناسبة، قبل أن تستثمر خطأ فادحا من القائد خاليدو كوليبالي، خطف على إثره بيدرسن الكرة وسجل هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

وفي مستهل الشوط الثاني، استغل هالاند تمريرة متقنة من مارتن أوديغارد لينفرد بالمرمى ويضاعف النتيجة، لكن السنغال سرعان ما ردت عبر سار بعد هجمة جماعية منظمة. غير أن هالاند أعاد الفارق إلى هدفين مستغلا عرضية متقنة من باتريك بيرغ، مسجلا هدفا جميلا على الطائر، قبل أن يقلص سار النتيجة مجددا في الوقت بدل الضائع، دون أن يمنع خروج منتخب بلاده بهزيمة جديدة.

وواصل هالاند بذلك أرقامه اللافتة، بعدما رفع رصيده إلى 59 هدفا دوليا في 52 مباراة، مؤكدا مكانته كأحد أبرز هدافي البطولة وقائدا لطموحات النرويج في النسخة الحالية من المونديال.