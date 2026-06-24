مونديال 2026: كولومبيا تفوز على الكونغو الديمقراطية وتبلغ دور الـ32

فاز منتخب كولومبيا على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف يتيم، ليتأهل إلى دور الـ32 في بطولة كأس العالم مع تبقي جولة واحدة على اختتام دور المجموعات.

بلغ المنتخب الكولومبي دور الـ32 من مونديال 2026، بفوزه على جمهورية الكونغو الديمقراطية 1-0، في غوادالاخارا ضمن الجولة الثانية من المجموعة الحادية عشرة.

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وبفضل هدف دانييل مونيوس في الدقيقة 76، تصدر المنتخب الكولومبي المجموعة برصيد ست نقاط، متقدما بنقطتين على منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو الفائز على أوزبكستان 5-0 في وقت سابق، وذلك قبل جولة واحدة من نهاية الدور الأول.

وكانت البرتغال قد تعادلت مع الكونغو الديمقراطية 1-1 في مباراتها الافتتاحية، في حين فازت كولومبيا على أوزبكستان 3-1.

وتواجه كولومبيا، التي فشلت في التأهل لكأس العالم 2022 في قطر، منتخب البرتغال في ميامي فجر الأحد، بينما يلتقي منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية مع منتخب أوزبكستان في أتلانتا.

ولا يزال أمام المنتخب الإفريقي فرصة لبلوغ دور الـ32 في أول مشاركة له في كأس العالم منذ عام 1974، عندما كانت البلاد تُعرف باسم زائير.

وجنّب الحارس ليونيل مباسي منتخب الكونغو الديمقراطية خسارة كبيرة بعد صده العديد من المحاولات الكولومبية (20 محاولة، 9 منها بين الخشبات).

وعادل المخضرم خاميس رودريغيز الرقم القياسي الكولومبي الذي يحمله كل من فريدي رينكون وكارلوس فالديراما بمشاركته في عاشر مباراة له في نهائيات كأس العالم.

واتسمت بداية المباراة بالإثارة، إذ سدد إيدو كايمبي كرة قوية مرت فوق العارضة بقليل في الدقيقة الأولى، وردت كولومبيا بعد ثلاث دقائق بتسديدة من جون أرياس صدها الحارس مباسي وتابعها مونيوس بجوار القائم.

وسدد خاميس كرة قوية "طار" لها مباسي (11) الذي عاد للتألق أمام لويس دياز (16) ثم غوستافو بويرتا (19).

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعدما صنع المنتخب الكولومبي العديد من الفرص، لكن مباسي صمد بثبات مبقيا بلاده في أجواء اللقاء.

وواصلت كولومبيا ضغطها بعد العودة من الاستراحة، ومباسي تألقه حيث تصدى ببراعة لتسديدة دياز، لتصل الكرة إلى أرياس سددها بعيدا عن المرمى (50).

وهدد يوان ويسا مرمى الحارس الكولومبي كاميلو فارغاس من دون جدوى (74).

وانتظر المنتخب الكولومبي حتى الدقيقة 76 لافتتاح التسجيل بفضل مونيوس، ظهير كريستال بالاس الإنجليزي، بتسديدة يسارية أرضية عند القائم القريب ليقود فريقه إلى الأدوار الإقصائية.

وحاول ناثانيل مبوكو لكن فاغارس تصدى ببراعة (90+1).