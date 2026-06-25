مونديال 2026: التنافس في أبهى صوره بين ميسي ومبابي

انطلق النجمان في سباق تهديفي محموم، يمحو من السجلات، واحدا تلو الآخر، أمجاد الماضي القريب أو الحديث، ويتبقى لكل منهما 6 مباريات ممكنة في هذه النسخة للوصول إلى مبتغاه.

ليونيل ميسي يرد على كيليان مبابي والأخير يرد على الأول: منذ بداية كأس العالم دخل النجمان، وهما يتظاهران بتجاهل بعضهما البعض، في مبارزة طويلة الأمد خطفت الأنفاس مع دافع قوي لتفوق كل واحد على الآخر، وعلى المحك تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف في نهائيات كأس العالم والفوز بنجمة ثانية.

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قال المهاجم الدولي السابق الفرنسي تييري هنري، الفائز بمونديال 1998، لقناة "فوكس سبورتس" الأميركية الإثنين، بعد آخر إنجازات الأرجنتيني والفرنسي "ليونيل ميسي يريد دائما المزيد، وسيظل كذلك. إنه كذلك (...) وكيليان مبابي كذلك".

تساءل البعض قائلا: كيف يمكنك أن تصنع لنفسك مكانة أكثر مجدا في التاريخ العظيم لكرة القدم، عندما تكون قد تواجدت هناك بالفعل لفترة طويلة؟ فجاء الرد: من خلال تجاوز الحدود.

وبالفعل، فإن اضافة المزيد من السطور إلى سجل مثقل بالألقاب والكؤوس هو بالضبط ما يُحرّك في هذا الحدث العالمي، الأرجنتيني بطل العالم الحالي والفرنسي الذي سبقه في سجلات الأرقام القياسية في مونديال روسيا 2018، وكلاهما يسعى للحصول على لقب ثان.

يتبقى لكل منهما ست مباريات ممكنة في هذه النسخة للوصول إلى مبتغاه، وهو ماراثون لا شك أنه سيكون مليئا بالتأرجح. لكنهما انطلقا في سباق تهديفي محموم، يمحو من السجلات، واحدا تلو الآخر، أمجاد الماضي القريب أو الحديث.

هدف مقابل هدف

استهل ميسي مشاركته السادسة في كأس العالم، وهو رقم قياسي آخر يتقاسمه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والمكسيكي غييرمو أوتشوا، على بُعد 3 أهداف عن الرقم القياسي السابق للمهاجم الألماني ميروسلاف كلوزه كأفضل هداف في تاريخ نهائيات كأس العالم (16 هدفا).

عادل "البرغوث" الرقم القياسي السابق ثم تفوق على كلوزه بهدفين، حيث سجل ثلاثية الفوز على الجزائر 3-0، ثم ثنائية الفوز على النمسا 2-0 الإثنين.

مبابي، سجل 12 هدفا في نسختين فقط من كأس العالم، على غرار الأسطورة البرازيلي بيليه. بعد ثنائيته أمام السنغال (3-1) ثم العراق (3-0)، رفع رصيده إلى 16 هدفا في 16 مباراة في كأس العالم.

تفوق مهاجم ريال مدريد الإسباني أيضا على مواطنه جوست فونتين (13 هدفا)، والألماني غيرد مولر (14)، والبرازيلي رونالدو (15)، وتساوى مع كلوزه في حين لم يعد يتفوق عليه سوى ميسي.

لكن حتى من مسافة بعيدة في هذه المرحلة، حيث من الممكن أن تصل فرنسا والأرجنتين إلى المباراة النهائية في تكرار لسيناريو مونديال قطر قبل 4 سنوات، ينظر كل من "ليو" و"كيكي" إلى بعضهما البعض ويتبادلان الأهداف.

لأن الحظ، منذ بداية النسخة الحالية من كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، جعلهما يلعبان في اليوم نفسه، بفارق بضع ساعات فقط.

الثلاثاء الماضي، وبعدما اخترق مبابي دفاع السنغال مرتين، سجل ميسي أول ثلاثية له في مسيرته في كأس العالم لمعاقبة المنتخب الجزائري.

وبينما قلل من شأن الأمر ووصفه بأنه "مجرد إحصائية لا أكثر"، لم يتردد الأرجنتيني في القول إنه "يتشرف بوجوده إلى جانب كلوزه وغيره من العظماء، (البرازيلي) رونالدو، وكيليان مبابي الذي سجل هدفين اليوم (مع فرنسا)".

فيلم ضخم

كان ميسي، الذي بلغ الأربعاء 39 عاما، يعلم جيدا أن زميله السابق في باريس سان جيرمان والذي يصغره بـ11 عاما قد تفوق عليه مؤقتا في تصنيف أفضل الهدافين في تاريخ كأس العالم، ومن الواضح أنه شرع في العودة إلى المقدمة بتسجيله ثلاثية.

شهد الإثنين حلقة أخرى من الإثارة، فبعدما قاد ميسي الأرجنتين إلى دور الـ32 بتسجيله هدفي الفوز في مرمى النمسا، سجل مبابي بدوره ثنائية وساهم في بلوغ فرنسا للدور ذاته.

محاولة أخرى لإخلاء المسؤولية، وهذه المرة من الفرنسي الذي قال "لا يوجد أي دراما... ليو يسجل الأهداف دائما، لطالما سجل، وهو يسجل وسيسجل دائما. كل ما أفكر فيه هو مساعدة فريقي. مساعدة فريقي تعني تسجيل الأهداف، وعندما تسجل الأهداف، بالطبع تقترب أكثر من هذا المستوى".

عالمٌ يسود فيه عباقرة كرة القدم ويثيرون إعجاب أقرانهم، في الماضي والحاضر.

أثنى مدرب منتخب "الزرق" ديدييه ديشان على مهاجمه الإثنين، قائلا "كيليان موجود هنا لتسجيل الأهداف وهو يسجلها بالفعل. لديه هالة عالمية (...) لديه القدرة على رفع حاجز الرقم القياسي إلى مستوى أعلى".

في وقت سابق، أشاد هنري بالنجم ميسي، زميله السابق في برشلونة الإسباني، قائلا "هذا الرجل لا يسعى وراء الأرقام القياسية، بل الأرقام القياسية هي التي تركض خلفه. لا أعرف كيف يفعل ذلك".