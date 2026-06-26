مونديال 2026: تركيا تحسم مواجهة مثيرة أمام بدلاء الولايات المتحدة 3-2

حقق منتخب تركيا فوزًا معنويًا على الولايات المتحدة 3-2، الخميس، في ختام دور المجموعات، في مباراة شهدت تناوبًا على التسجيل حتى حسمها الأتراك في الوقت بدل الضائع.

مدافع تركيا أيهان يحتفل بتسجيله الهدف الثالث لمنتخب بلاده على الولايات المتحدة، مساء أمس (Getty Images)

حقق منتخب تركيا فوزًا معنويًا على نظيره الأميركي 3-2، مساء أمس الخميس، على ملعب "سوفي" في لوس أنجليس، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في مونديال أميركا الشمالية.

وسجل أردا غولر (10) وأوركون كوكجو (31) وكان أيهان (90+8) أهداف تركيا، فيما أحرز أوستن تراستي (3) وسيباستيان بيرهالتر (49) هدفي الولايات المتحدة.

ورغم خسارتها في أول مباراتين وخروجها من الحسابات، اختتمت تركيا مشاركتها بانتصار، فيما تلقّت الولايات المتحدة خسارتها الأولى بعد ضمان التأهل مسبقًا، دون أن يؤثر ذلك على صدارتها للمجموعة.

جماهير تركيا تحتفل بفوز منتخبها على الولايات المتحدة، مساء أمس

وشهدت المباراة تغييرات واسعة في صفوف المنتخبين، حيث أجرى المدرب الأرجنتيني للولايات المتحدة ماوريسيو بوكيتينو تسعة تبديلات، بينما دفع المدرب الإيطالي لتركيا فينتشنزو مونتيلا بعدد من العناصر البديلة، مع إراحة لاعبين بارزين.

وعرفت المواجهة تقلبات في النتيجة وأهدافًا مبكرة ومتأخرة، قبل أن تحسم تركيا اللقاء في الوقت بدل الضائع عبر كان أيهان.