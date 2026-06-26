مونديال 2026: تونس تودع البطولة وتخسر أمام هولندا... ماذا قال رونار؟

تأهلت هولندا لدور الـ32 بمونديال 2026 متصدرة مجموعتها بعد فوزها على تونس، لتضرب موعدًا مع المغرب، فيما صرح مدرب المنتخب التونسي الفرنسي هيرفيه رونار عدم ندمه على قبول المهمة رغم البطولة السيئة والخروج مبكرًا.

فازت هولندا على تونس 3-1، وضمنت تأهلها إلى دور الـ32 من مونديال 2026 في كرة القدم، الخميس، في كانساس، في صدارة المجموعة السادسة.

وسجل لهولندا إلياس السخيري (3 خطأ في مرمى فريقه) وبراين بروبي (7)، ويان بول فان هيكه (62)، ولتونس التي كانت قد فقدت الأمل بالتأهل منذ الجولة الثانية، حازم المستوري (54).

ورفعت هولندا، وصيفة 1974 و1978 و2010، رصيدها إلى سبع نقاط، مقابل 5 لليابان و4 للسويد اللذين تعادلا في الوقت عينه 1-1، فيما تذيلت تونس المجموعة دون نقاط.

وتلعب هولندا في دور الـ32 مع المغرب وصيف المجموعة الخامسة، الإثنين، في مدينة مونتيري المكسيكية، فيما تلعب اليابان مع البرازيل.

وكانت هولندا قد افتتحت مشوارها بتعادل مع اليابان 2-2، قبل أن تسحق السويد 5-1، فيما فقدت تونس أمل التأهل باكرا، بخسارتين قاسيتين أمام السويد 1-5 واليابان 0-4.

وبعد المباراة الأولى أقالت مدربها صبري لموشي، واستعانت بالفرنسي هيرفيه رونار.

(Getty Images)

وأجرى رونار أربعة تغييرات على التشكيلة التي استهلت الخسارة أمام اليابان، فشارك بن محمد أمين حميدة وراني خضيرة وحازم المستوري وإسماعيل الغربي، بدلا من عمر الرقيق وسيباستيان تونيكتي وديلان برون والياس سعد.

في المقابل، أجرى رونالد كومان تغييرا واحدا على التشكيلة التي فازت على السويد، فشارك المدافع نايثن آكيه، بدلا من ميكي فان دي فين.

وحصلت تونس على فرصة مبكرة لافتتاح التسجيل في الدقيقة الثانية، لكن تسديدة الغربي القريبة مرت فوق العارضة.

ومن الهجمة التالية، حاول القائد السخيري تشتيت عرضية، قبل أن تصل إلى بروبي، لكنها سكنت شباك الحارس أيمن دحمان عن طريق الخطأ (3).

ولم يتأخر منتخب "الطواحين" في إضافة الثاني، هذه المرة بعد ضربة حرة عكسها برأسه القائد فيرجيل فان دايك، فأطلقها بروبي (24 عاما)، لاعب سندرلاند الإنجليزي، قوية في الشباك من مسافة قريبة (7).

وهطلت الأمطار مطلع الشوط الثاني، فقلصت تونس الفارق برأسية جميلة من المستوري، إثر عرضية لحنبعل المجبري، في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس بارت فيربروخن (54).

هولندا التي استحوذت على الكرة بشكل واضح طوال المباراة، استعادت فارق الهدفين، من ركنية نفذها تيجاني رايندرس، ارتقى لها فان هيكه على القائم القريب قبل أن تصطدم قليلا برأس أنيس بن سليمان وتهز الشباك (62).

رونار لا يشعر بأي ندم

وقال المدرب الفرنسي للمنتخب التونسي، إنه لا يشعر بأي ندم حيال توليه مهمة تدريب "نسور قرطاج" بشكل طارئ خلال كأس العالم، رغم بطولتهم السيئة.

مدرب الفرنسي للمنتخب التونسي (Getty Images)

وبعد الخسارة أمام الهولنديين، قدّم المدرب البالغ من العمر 57 عاما، تقييما صريحا لضعف مستوى المنتخب التونسي، وقال: "لم نكن في المستوى المطلوب لهذه الكأس العالمية. هذا أمر واضح. لا نقاش في ذلك".

وأضاف "إنها بطولة كبيرة تضم منتخبات قوية جدا، خصوصا في هذه المجموعة. كانت مجموعة صعبة للغاية. والآن، يتعيّن على الاتحاد التونسي الجلوس وتحليل كل شيء".

وأكد رونار الذي درّب عددا من المنتخبات الإفريقية، أنه "بكل تأكيد" لا يملك أي تحفظات بشأن قبول المهمة رغم فشل تونس".

وأضاف "لقد تحدثت بالفعل مع اللاعبين، وشكرتهم. لم يكن الأمر سهلا. يشعر المرء أحيانا أن كرة القدم سهلة عندما يكون لاعبا. لكن عندما تكون في مثل هذه الظروف النفسية، ليس من السهل التعامل مع الأشهر الأخيرة، خصوصا عندما تواجه منتخبا قويا جدا في ملعب مدهش، وجماهيره تملأ المدرجات باللون البرتقالي. لذلك كانت لحظة صعبة".

وكانت تونس اجتازت التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم دون أي هزيمة ومن دون أن تتلقى أي هدف.

لكنها خرجت من ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية في وقت سابق من هذا العام، كما أن استعداداتها لكأس العالم لم تكن مستقرة.

ولم يحسم رونار موقفه بشأن مستقبله. وقال: "الاتحاد طلب مني مهمة قصيرة جدا. اتفقنا على ذلك، وبدلا من البقاء على الأريكة ومتابعة هذا الحدث الرائع من بعيد، قلت لنفسي: حسنا، لا يوجد ما أخسره".