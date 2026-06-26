مونديال 2026: ساحل العاج للمرة الأولى في الأدوار الإقصائية بفوزها على كوراساو

تأهلت ساحل العاج إلى دور الـ32 من مونديال 2026 بعد فوزها على كوراساو بهدفين نظيفين، لتنهي دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 6 نقاط بالتساوي مع المتصدرة ألمانيا.

بلغت ساحل العاج الأدوار الإقصائية من كأس العالم للمرة الأولى، بفوزها على كوراساو بهدفين نظيفين في فيلادلفيا في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة.

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وسجل اللاعب نيكولا بيبيه (7، 64) هدفي ساحل العاج التي خرجت في مشاركاتها الثلاث السابقة بين 2006 و2014 من دور المجموعات.

ورفعت ساحل العاج رصيدها إلى ست نقاط بعد فوز على الإكوادور 1-0 وخسارتها أمام ألمانيا 1-2، لتلاقي الإثنين المقبل وصيف المجموعة التاسعة، أي فرنسا أو النرويج.

من جهتها، ودعت كوراساو التي يشرف عليها الهولندي المحنك ديك أدفوكات، بعدما وصلت إلى كأس العالم 2026 كفريق مغمور بلا آمال تُذكر، لكن مغامرة أصغر دولة من حيث عدد السكان (160 ألف نسمة) تشارك في كأس العالم، أسرت قلوب الجماهير ووضعت هذه الجزيرة الكاريبية الصغيرة على الخريطة بقوة.

رغم الخسارة الساحقة التي تعرضت لها أمام ألمانيا 1-7 افتتاحا، فرضت الدولة الصغيرة البالغ عدد سكانها قرابة 160 ألف نسمة، تعادلا سلبيا في الثانية على الإكوادور، في المشاركة الأولى في تاريخها.

ودخلت ساحل العاج المباراة وهي تدرك أن فوزها أو تعادلها مع كوراساو سيمنحها وصافة المجموعة، فيما كان الفوز ضروريا لكوراساو.

سجل بيبيه (31 عاما)، لاعب فياريال الإسباني حاليا وأرسنال الإنجليزي سابقا، هدفا مبكرا من مسافة قريبة بعد ارتباك دفاعي لكوراساو وتمريرة مقشرة من يان ديوماندي الذي شكل خطورة دائمة على الجهة اليسرى (7).

في الشوط الثاني، سارت ساحل العاج بثبات نحو الفوز، عندما استلم بيبيه تمريرة مثالية من إبراهيم سانغاريه ليتفوق على الحارس إيلوي روم بتسديدة متقنة في الزاوية العليا (64).