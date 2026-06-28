مونديال 2026: أهداف غزيرة وأرقام قياسية وظواهر لافتة

شهد دور المجموعات من مونديال 2026 تسجيل 215 هدفا بمعدل يقارب 3 أهداف في المباراة الواحدة، وهو أعلى معدل تهديفي في البطولة منذ عقود، وأفرز سباقا محتدما على الحذاء الذهبي، إلى جانب أرقام تاريخية جديدة ومواقف مثيرة

انتهى دور المجموعات من أول نسخة كأس العالم تضم 48 منتخبا بغزارة تهديفية، في فصل مثير من دور أول خطف الأنظار.

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وشهدت المرحلة الافتتاحية من البطولة الكروية الأولى على العالم رقما قياسيا في عدد الأهداف، بلغ 215 هدفا بمعدل 2.99 هدفا في المباراة الواحدة، وهو أعلى معدل في تاريخ كأس العالم منذ خمسينات القرن الماضي.

وفي ما يلي نستعرض أسباب هذه الأرقام التاريخية:

الحذاء الذهبي

لطالما اعتُبر السباق للفوز بالحذاء الذهبي لأفضل هداف حدثا جانبيا لدى عشاق الكرة المستديرة، لكن الأمر اختلف هذه المرة اختلافا جذريا؛ إذ دخل نخبة مهاجمي العالم في منافسة شرسة ومثيرة للفوز بلقب الهداف.

ويتصدر النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، هذه القائمة بـ6 أهداف، مُتقدما على الفرنسيين كيليان مبابي وعثمان ديمبيليه، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، والنرويجي إرلينغ هالاند برصيد 4 أهداف لكل منهم.

وفي ظل هذا السباق المحموم على الحذاء الذهبي المصحوب بغزارة تهديفية استثنائية؛ يبدو أن الرقم القياسي المسجل منذ زمن طويل في بطولة واحدة، والبالغ 13 هدفا حققه الفرنسي جوست فونتين عام 1958، بات عرضة للخطر، خصوصا أن النسخة الحالية من كأس العالم غنية بالأرقام القياسية.

أما ميسي الذي لم يبدأ أساسيا أمام الأردن يوم السبت، فقد رفع رصيده إلى 19 هدفا 6 نسخ من كأس العالم، بعدما أضاف هدفا آخر في فوز الأرجنتين على النشامى 3-1.

كرة من الصعب التعامل معها؟

يعتقد جو هارت، حارس مرمى منتخب إنجلترا السابق، أنه من الصعب التعامل مع كرة "أديداس تريوندا".

ورأى هارت أن حراس المرمى يواجهون صعوبة في التعامل مع التسديدات المنخفضة، ذات الدوران القليل.

وذلك في قوله لقناة "بي بي سي": "الحساب ليس دقيقا، أشعر أن الكرة تصل إلى اللاعبين أسرع قليلا مما تبدو عليه عند خروجها من القدم".

وأضاف أن كرة جابولاني التي استُخدمت في كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا كانت مختلفة تماما، بقوله: "كانت كرة جابولاني مرعبة، وكان من الصعب جدا السيطرة عليها، ولكن بمجرد أن تُسدد على المرمى، كان من الواضح أنك كنت تعلم أنهم سيحققون نجاحا باهرا".

نظام جديد؟

تضم النسخة الحالية من كأس العالم 48 منتخبا للمرة الأولى، بعد أن كانت تضم 32 منتخبا في بطولة قطر (2022).

وقد أدى هذا التوسع إلى تفاوت في مستوى المنتخبات، ما سمح للنجوم باستغلال ضعف الدفاعات، مع أنها نظرية غير مقطوع بها حتى الآن.

فمن جهة، اكتسح المنتخب الألماني نظيره كوراساو 7-1 في مباراته الافتتاحية. ومن جهة أخرى، فاجأ منتخب الرأس الأخضر، الوافد الجديد أيضا، الجميع بتعادله مع إسبانيا، بطلة أوروبا، وتأهله من دور المجموعات.

ولا تُعدّ الهزائم الساحقة في كاس العالم أمرا نادرا، فقد أسقط المنتخب الإسباني نظيره الكوستاريكي بنتيجة 7-0 في دور المجموعات من كأس العالم 2022، ومثل ذلك فازت إنجلترا على إيران 6-2.

ومن العوامل الأخرى المحتملة لغزارة الأهداف هو انخفاض مستوى التحدي في بداية دور المجموعات، خاصة بالنسبة إلى المنتخبات الكبيرة، إذ يتأهل 32 من المنافسين في دور المجموعات إلى الأدوار الإقصائية.

ربما ساهم ذلك في تقديم مباريات أكثر انفتاحا وجرأة في المباريات الافتتاحية.

بدلاء من الطراز الرفيع

تميّز الاعبون البدلاء بترك تأثير بالغ في كأس العالم، بعدما سجّلوا عشرات الأهداف في دور المجموعات.

فبدءا من نسخة 2022، سُمح للمنتخبات بإجراء 5 تغييرات، بالإضافة إلى تغيير واحد في الوقت الإضافي من مباريات خروج المغلوب.

وتتيح هذه التغييرات الإضافية، إلى جانب توسيع قوائم المنتخبات إلى 26 لاعبا قبل 4 سنوات، للمدربين ضخّ دماء جديدة في التشكيلة.

ومن أبرز البدلاء الذين أثّروا في مجرى مباراة، الألماني دينيز أونداف، الذي دخل بديلا عندما كان فريقه متأخرا بهدف من دون رد أمام ساحل العاج، فذهب ليسجّل هدفين متأخرين ويحسم الفوز لمنتخب بلاده.

الأخطاء الدفاعية

حمل هدف إلياس السخيري العكسي في مباراة تونس وهولندا الرقم 12 في كأس العالم 2026، معادلا بذلك الرقم القياسي السلبي المسجل في عام 2018.

,هناك قائمة طويلة من الأخطاء الدفاعية، وأخطاء حراس المرمى البارزة الأخرى، والتي أدى العديد منها مباشرة إلى فرص للمنافس.

ففي المباراة الافتتاحية للمونديال، فقد حارس مرمى جنوب إفريقيا، سيفيفيلو سيتولي، الكرة على مشارف منطقة جزائه، ما سمح لخوليان كينيونيس بتسجيل هدف للمكسيك.

كما ارتكب اثنان من حراس مرمى العراق الثلاثة أخطاء مكلفة أدت إلى أهداف، وطلب حارس مرمى الأوروغواي، فرناندو موسليرا، استبداله بين الشوطين أمام إسبانيا بعدما ارتكب خطأ فادحا تسبب بهدف "لا روخا" الوحيد.

أرقام قياسية وظواهر لافتة في البطولة

من أبرز الظواهر اللافتة للنظر، نجاح 3 منتخبات فقط في تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في مبارياتها الثلاث، وهي: المكسيك من المجموعة الأولى، وفرنسا من المجموعة التاسعة، والأرجنتين حاملة اللقب من المجموعة العاشرة.

وتصدرت 3 منتخبات قائمة الفرق الأقوى هجوميا برصيد 10 أهداف، وهي: ألمانيا، وهولندا، وفرنسا.

وتربّع منتخبان فقط على صدارة المنتخبات الأقوى دفاعيا، بعدما حافظا على نظافة شباكهما في مبارياتهما الثلاث في الدور الأول، وهما: المكسيك، وإسبانيا.

وأنهى المنتخب المصري عقدة تاريخية امتدت 92 عاما، بعد أن سجل أول فوز في تاريخ مشاركاته الأربع في البطولة، بالفوز على نيوزيلندا 3-1، إضافة إلى تأهله للمرة الأولى إلى الأدوار الإقصائية.

وأصبح المدير الفني لمنتخب كوراساو، الهولندي ديك إدفوكات، أكبر مدرب يقود مباراة في تاريخ كأس العالم، بعمر 78 عاما و271 يوما.

ونجح النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف يسجلها لاعب في تاريخ البطولة، بعد أن رفع رصيده إلى 19 هدفا، متجاوزا الألماني ميروسلاف كلوزه (16 هدفا). كما أصبح ميسي أول لاعب يسجل في 7 مباريات متتالية في تاريخ البطولة، ليتجاوز الرقم القياسي المشترك بين النجم الفرنسي الراحل، جوست فونتين، والأسطورة البرازيلي، جارزينيو.

وأصبح النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم (2006، 2010، 2014، 2018، 2022، و2026)، بعدما سجل في شباك أوزبكستان، رافعا رصيده إلى 10 أهداف. كما بات "صاروخ ماديرا" أكبر لاعب في تاريخ المونديال يسجل هدفين في مباراة واحدة، بعمر 41 عاما و138 يوما، وأكبر لاعب (خارج مركز حراسة المرمى) يبدأ أساسيا في تاريخ البطولة.

وشهدت البطولة أكبر نجاح للمنتخبات الإفريقية في تاريخ المونديال، بعدما نجحت 9 منتخبات من أصل 10 في تجاوز دور المجموعات إلى الأدوار الإقصائية، وكان منتخب تونس هو الوحيد الذي غادر من الدور الأول.