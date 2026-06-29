مباشر | مونديال 2026: ألمانيا (0 -0) باراغواي

تتواجه ألمانيا والباراغواي بمونديال 2026 في أول مواجهة إقصائية للماكينات منذ عام 2014، حيث شدد مدرب المنتخب الألماني يوليان ناغلسمان أن الهدف هو الفوز، بينما دعا المهاجم كاي هافيرتس لانسجام الخط الأمامي من أجل استغلال كامل قدرات المنتخب.

تواجه ألمانيا المتوجة باللقب أربع مرات، الباراغواي على ملعب جيليت قرب بوسطن، في أول مباراة إقصائية لها في كأس العالم منذ فوزها على الأرجنتين في نهائي 2014.

وتأتي هذه المباراة بعد أن قلبت البرازيل بطلة العالم خمس مرات، الطاولة على اليابان 2-1 في الوقت القاتل، الإثنين، في هيوستن، وشقّت طريقها بصعوبة إلى دور الـ16 في مونديال أميركا الشمالية 2026 لكرة القدم.

وقدمت ألمانيا ما يكفي لتصدر مجموعتها، بعد اكتساحها كوراساو 7-1 وتفوقها بصعوبة على ساحل العاج قبل خسارتها أمام الإكوادور 1-2.

وتحتل ألمانيا حاليا المركز العاشر عالميا، ولا تُعد من أبرز المرشحين للفوز باللقب، رغم تأكيد مدربها يوليان ناغلسمان أن ذلك يجب أن يكون الهدف.

وقال ناغلسمان، الأحد: "حين تتحدث عن المنتخب الألماني، فالأمر يتعلق بمحاولة الفوز في كل مباراة. الأمر كله يتعلق بالفوز بمباراة الغد".

ويرى المهاجم كاي هافيرتس أن الوقت قد حان له مع فلوريان فيرتس وجمال موسيالا للانسجام أخيرا بعد أداء باهت في دور المجموعات. وقال: "نحن قريبون جدا".

وأضاف "بالطبع نتحدث عن الأمور التي يمكننا تحسينها وما يمكن تعديله. نريد حقا استغلال كامل إمكاناتنا، ونحن الثلاثة نعرف ذلك".



