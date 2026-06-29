مونديال 2026: ملحمة إيرانية ونهاية مريرة

عاش المنتخب الإيراني إحدى أكثر المشاركات غرابة في تاريخ المونديال، إذ طغت عليها التحديات السياسية واللوجستية المرتبطة بالحرب أكثر من الجوانب الرياضية، وعانى الفريق صعوبات وقيودا استثنائية قبل أن يغادر باكرا دون أن يخسر أيّا من مبارياته

شارك المنتخب الإيراني في بطولة كأس العالم في ظروف استثنائية، بعدما غادر بلاده في حالة حرب ضارية مجهولة المآل، وسافر إلى البطولة التي تشترك الولايات المتحدة، التي شنّت الحرب على بلاده مع إسرائيل، في استضافتها مع كندا والمكسيك، وانتهى مشواره بمغادرة البطولة من الدور الأول دون أن يخسر أي مباراة.

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ويستعرض هذا التقرير أبرز محطات مشوار إيران في مونديال 2026، حيث كان لكرة القدم دور ثانوي.

مشاركة بقيت معلقة لفترة طويلة

كانت إيران أول منتخب يتأهل ميدانيا إلى المونديال، منذ آذار/ مارس 2025، لكن مشاركتها باتت موضع شك كبير بسبب الحرب التي شنّتها إسرائيل والولايات المتحدة عليها في 28 شباط/ فبراير.

ولم يسبق لبلد مضيف أن كان في حالة حرب مفتوحة مع دولة مشاركة، وقد طُرح لفترة وجيزة سيناريو المقاطعة من جانب إيران التي أدركت سريعا أن ذلك سيخدم خصومها، وأن منتخبها استحق خوض أكبر بطولة في العالم.

أما الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فبقي موقفه متقلبا، إذ قال أولا إنه "لا يكترث" لوجود الإيرانيين، ثم صرّح بأنهم مرحب بهم، قبل أن يستدرك قائلا إن وجودهم "غير مناسب"، وإنهم قد لا يكونون في "أمان".

ومن جهته، انتهج الاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا"، سياسة التريث. قبل أن يؤكد رئيسه، جاني إنفانتينو، في أواخر آذار/ مارس أن إيران ستخوض مبارياتها كما هو مقرر في لوس أنجليس وسياتل.

وقد تأثر الدوري الإيراني بتوقفه بسبب الحرب، كما تعقّدت ظروف إعداد المنتخب قبل البطولة مع إلغاء مباريات تحضيرية وحدوث صعوبات في السفر.

مشاكل التأشيرات واستبدال موضع المعسكر

وفي حين كان يفترض أن تخوض إيران مبارياتها الثلاث في الولايات المتحدة، رُفض منح نحو 12 فردا من الجهازين الفني والإداري تأشيرات دخول من قبل السلطات الأميركية.

ونتيجة لذلك، أعلن الاتحاد الإيراني في 23 أيار/ مايو، أي قبل أسبوعين من انطلاق البطولة، أن الفريق لن يقيم في توسون بولاية أريزونا كما كان مخططا، رغم جاهزية كل شيء هناك. وعوضا عن ذلك، قرر المنتخب الإيراني الانتقال إلى تيخوانا في المكسيك، بموافقة السلطات المكسيكية.

وهناك عاش اللاعبون في عزلة داخل الفندق، وظلوا تحت حراسة مشددة من قوات الحرس الوطني عند تنقلهم إلى ملعب التدريب.

وكانت صلة اللاعبين الوحيدة بالعالم الخارجي توقيع اللاعبين على بعض التذكارات لمشجعين مكسيكيين أو إيرانيين، وقفوا ينتظرونهم خلف سياج الفندق.

استهجان للنشيد وتشجيع للفريق

ولقي المنتخب استقبالا متباينا عند وصوله إلى لوس أنجليس، الملقبة بـ"طهراتجليس" لاحتضانها جالية إيرانية كبيرة، لكون جزء كبير الجالية معارضا لنظام الجمهورية الإيرانية، وقد نُظمت احتجاجات واسعة في كانون الثاني/ يناير؛ تنديدا بقمع انتفاضة شعبية جديدة في إيران أوقعت آلاف القتلى.

كما حدثت احتجاجات أصغر أمام الملعب، ادعت فيها إحدى المعارضات للجمهورية الإسلامية، الطالبة في الفلسفة، آفا أمين: "هذا الفريق ليس فريق الشعب الإيراني، بل فريق النظام"، رافعة لافتة تطالب بـ"تغيير النظام".

وداخل الملعب، رفع مئات من المشجعين أعلاما أو ارتدوا ملابس تحمل شعاري الأسد والشمس، وهما رمزا العلم الإيراني قبل ثورة 1979.

وقد قوبل النشيد الوطني بصافرات استهجان من بعض الجماهير، لكن مع انطلاق اللعب، حظي المنتخب بدعم صاخب في ملعب "سوفاي"، سواء من الإيرانيين في المهجر أو من مشجعين مكسيكيين تعاطفوا مع الفريق المقيم لديهم.

خطاب بات أكثر حدّة

في أول تصريح منتظر، حاول المدرب أمير قلعة نويي تهدئة الأجواء، مؤكدا في 14 حزيران/ يونيو عشية المباراة الأولى أمام نيوزيلندا أنه جاء "للعب كرة القدم"، وأنها "منفصلة عن السياسة".

لكن بعد اللقاء الأول، غيّرت إيران لهجتها واعتمدت خطابا هجوميا، تكرر في كل المؤتمرات الصحافية.

ورغم طلب مبعوث من "فيفا" تركيز الأسئلة على الجانب الرياضي، بدأ قلعة نويي ردوده دائما بالتنديد بالظروف التي يخوض فيها فريقه المنافسة، من تنقلات صعبة عبر الحدود إلى تحضيرات مضطربة.

وقال إن إيران: "المنتخب الأكثر تعرضا لسوء المعاملة في كأس العالم"، فيما اشتكى المهاجم مهدي طارمي من "ضغوط كبيرة على اللاعبين"، منتقدا "قلة الدعم"، لا سيّما من "فيفا".

وأضاف قائلا: "نحن متعبون من هذا الوضع، واجهنا الكثير من المشكلات في الأشهر الأخيرة، نريد فقط السلام والفرح، أليسا من شعارات ’فيفا’؟".

وبعد السماح للفريق بدخول الأراضي الأميركية عشية مباراتيه الأوليين، وهو ما يتوافق مع لوائح البطولة، حصلت إيران لاحقا على إذن بالسفر إلى سياتل قبل يومين من مباراتها الحاسمة أمام مصر.

ندم على المستوى الرياضي

وعلى الصعيد الرياضي، يمكن لإيران أن تتحسر على خروجها، إذ كانت تطمح لبلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى، لكنها كانت المنتخب الوحيد الذي خرج دون أن يتلقى أي هزيمة.

وفاجأت نيوزيلندا الإيرانيين في المباراة الأولى (2-2)، قبل أن يتعادلوا مع بلجيكا (0-0)، ليخوضوا مباراة الحسم أمام مصر التي حملت كل أسباب الندم.

فبعد هدف مصري مبكر، أهدر مهدي طارمي ركلة جزاء، قبل أن يعادل رامين رضائيان سريعا.

وفي الوقت بدل من الضائع، اعتقد شجاع خليل زاده أنه منح منتخب بلاده التأهل واحتفل مع زملائه، قبل أن يُلغى الهدف بداعي التسلل بفارق سنتيمترات قليلة، كما ارتطمت الكرة بالقائمين مرتين في الدقائق الأخيرة.

هدف خليل زاده الذي أُلغي للتسلل (Getty Images)

وبينما انتظر الإيرانيون التأهل ضمن أفضل ثوالث، جاءت كل النتائج ضدهم، لا سيّما في تعادل النمسا القاتل في الوقت بدل من الضائع أمام الجزائر (3-3)، ما قضى على آمال إيران، وأنهى واحدة من أكثر قصص مونديال 2026 إثارة.