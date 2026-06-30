مونديال 2026: المغرب أكثر الأفارقة خوضا للمباريات في تاريخ البطولة

سجّل المنتخب المغربي إنجازا جديدا في تاريخ كرة القدم الإفريقية بعدما أصبح أكثر المنتخبات الإفريقية مشاركة في مباريات كأس العالم، بوصوله إلى المباراة رقم 27 في تاريخه بالبطولة، متجاوزا الرقم الذي كان يتقاسمه مع منتخب الكاميرون (26 مباراة).

أصبح منتخب المغرب أكثر فريق إفريقي لعبا للمباريات في بطولة كأس العالم لكرة القدم، وذلك عقب خوضه مباراة دور الـ32 لمونديال 2026 ضد منتخب هولندا.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ووصل منتخب المغرب، الذي يشارك في كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه، إلى 27 مباراة في كأس العالم، محطما الرقم القياسي لأكثر المنتخبات الإفريقية خوضا للمباريات في المونديال، الذي كان يتقاسمه مع منتخب الكاميرون (26 لقاء).

تاريخ الظهور في المونديال

خاض المنتخب المغربي 3 لقاءات في ظهوره الأول بالمونديال خلال نسخة عام 1970 بالمكسيك، قبل أن يلعب 4 مباريات بنسخة عام 1986 التي جرت في المكسيك أيضا.

ولعب منتخب المغرب 3 مباريات في كل من نسخ 1994 و1998 و2018 التي أُقيمت في الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا على الترتيب، فيما شارك في 7 مباريات في النسخة الماضية التي أُقيمت في قطر عام 2022، وشهدت إنجازه التاريخي بكونه أول فريق عربي وإفريقي يبلغ الدور نصف النهائي في المونديال.

وخلال مشاركته في النسخة الحالية من كأس العالم، لعب منتخب المغرب أمام البرازيل وإسكتلندا وهايتي في مرحلة المجموعات، قبل أن يتأهل للأدوار الإقصائية بعدما جاء في المركز الثاني في المجموعة الثالثة، ليخوض مباراته الرابعة في هذه النسخة أمام هولندا، ويقصيها من البطولة بركلات الترجيح.