"أثبت مدى أهميته لأي فريق": بايرن ميونيخ يعلن رسميا ضم مهاجم المغرب إسماعيل صيباري

أعلن بايرن ميونيخ رسميا تعاقده مع المهاجم المغربي إسماعيل صيباري قادماً من آيندهوفن الهولندي بصفقة قياسية بلغت 50 مليون يورو، وأشاد ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن، بقدرات اللاعب المتألق حالياً برفقة بلاده في منافسات كأس العالم.

بعد أسابيع من التكهنات، بات انتقال المهاجم المغربي إسماعيل صيباري إلى بايرن ميونيخ رسميا مع إعلان النادي الألماني، الأربعاء، قدومه من آيندهوفن الهولندي.

بدوره، أعلن آيندهوفن أن مدة الصفقة خمس سنوات، وتمثل "انتقالا قياسيا" للنادي الهولندي.

ويعد صيباري (25 عاما) من أبرز لاعبي المغرب حاليا في مشواره نحو ثمن نهائي كأس العالم المقامة في أميركا الشمالية، بعد أن بات أول لاعب إفريقي يسجل في مباريات دور المجموعات الثلاث.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن قيمة انتقال صيباري، صاحب 12 هدفا في 34 مباراة دولية مع المغرب، بلغت 50 مليون يورو أي نحو 57 مليون دولار.

وقال المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، ماكس إيبرل: "صفقات كهذه لا تحدث بشكل عشوائي، بل هي نتيجة عمل استشرافي: كان من الضروري أن نتحرك مبكرا، لأننا كنا نعرف قدرات إسماعيل، وتمكنا من تقديم رؤية واضحة له معنا منذ البداية".

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ونقل بطل ألمانيا عن صيباري المولود في إسبانيا: "حتى في طفولتك، تحلم بالتوقيع مع ناد مثل بايرن ميونيخ، الجميع يعرف أنه من أكبر الأندية في العالم. ينافس بايرن ميونيخ كل عام على أهم الألقاب، مثل دوري أبطال أوروبا، وأريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب هنا".

وتطرق صيباري الذي حمل ألوان آيندهوفن منذ 2023، وسجل له 42 هدفا في 142 مباراة مع 29 تمريرة حاسمة، إلى الدور الذي لعبه مدرب بايرن البلجيكي فنسان كومباني في ضمه، وقال: "أسلوب بايرن ميونيخ يناسبني، يمكنني تقديم أفضل ما لدي هنا، وسأعمل بجد يوميا لمساعدة الفريق. لعب المدرب فنسان كومباني دورا كبيرا في قراري، أتطلع حقا للعمل معه".

بدأ صيباري مسيرته الكروية مع نادي تيراسا، المدينة التي ولد فيها بإقليم برشلونة، قبل أن ينتقل مع عائلته إلى بلجيكا في سن السادسة، حيث تدرج في الفرق العمرية لأندية بيرشكوت وأندرلخت وميخلين وغنك، ثم حط الرحال في آيندهوفن عام 2020 ففجر موهبته مع الفريق الهولندي.

وأبان عن فنيات واعدة صقلها بكثير من الجهد، وبات يشكل في الوقت الراهن أحد الحلول التكتيكية الهامة والركائز القوية في خيارات الإدارة الفنية للمنتخب المغربي.

وقال المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، كريستوف فرويند: "فاز إسماعيل صيباري بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الهولندي مع آيندهوفن، ويمتلك خبرة في دوري أبطال أوروبا، وهو الآن يثبت على أعلى مستوى خلال كأس العالم، مدى أهميته لأي فريق".

وتابع فرويند: "إنه لاعب متعدد المراكز، يتميز بالقوة والجرأة في أدائه، لديه الطموح الذي نرغب في رؤيته في بايرن ميونيخ، كما أن تهديده الهجومي وعقليته الإيجابية سيفيدان الفريق. لاعبون مثله هم السبب في حضور الجماهير إلى الملعب".

ووصف مدير العمليات الكروية في آيندهوفن، إرنست ستيوارت، صيباري، بأنه قدوة للعديد من المواهب الشابة، وقال إن "إسماعيل مثال رائع على ما يمكن أن يحدث عندما تجتمع الموهبة مع الشخصية، وأخلاقيات العمل القوية. تابعنا تطوره من لاعب واعد إلى عنصر أساسي على أعلى مستوى. كانت مساهمته في نجاحاتنا هائلة، كما أن تطوره على المستوى الشخصي كان لافتا أيضا".

وأضاف أنه "ليس من السهل أبدا وداع لاعب أصبح بهذه الأهمية بالنسبة إلى آيندهوفن، لكن هذه الخطوة تتماشى تماما مع طموحاته والطريق الذي رسمناه معا. نحن فخورون بإسماعيل وبأن آيندهوفن يرسل مجددا لاعبا إلى أحد أفضل الأندية في العالم. نتمنى له كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من مسيرته".