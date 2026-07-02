مونديال 2026: الولايات المتحدة إلى دور الـ16 على حساب البوسنة 2-0

حجز المنتخب الأميركي مقعده في دور الـ16 من كأس العالم 2026 بعدما تغلب على البوسنة والهرسك بهدفين دون رد، رغم إكماله أكثر من نصف ساعة بعشرة لاعبين إثر طرد فولارين بالوغون. وضرب أصحاب الأرض موعدًا مع بلجيكا في الدور المقبل

بلغ منتخب الولايات المتحدة المنقوص عدديا دور الـ16 في كأس العالم 2026 لكرة القدم، بتخطيه البوسنة والهرسك 2-0 الأربعاء على ملعب ليفايس في سانتا كلارا/سان فرانسيسكو ضمن دور الـ32.

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ويدين منتخب المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بعبوره لهدفي الثنائي فولارين بالوغون (45) ومالك تيلمان (82).

وأكمل منتخب البلد المضيف للبطولة بالشراكة مع المكسيك وكندا، المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد بالوغون ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 64.

وبات بالوغون أول لاعب يسجل هدفا ويُطرد في مباراة ضمن كأس العالم منذ الفرنسي زين الدين زيدان أمام إيطاليا في نهائي 2006.

وضربت الولايات المتحدة موعدا في دور الـ16 مع بلجيكا الفائزة على السنغال 3-2 بعد التمديد (2-2 في الوقت الأصلي)، وذلك في مدينة سياتل الأميركية يوم الإثنين المقبل.

ونجح الأميركيون في كسر عقدة مواجهة المنتخبات الأوروبية، بعدما تكبّدوا أمامها الهزيمة في آخر 10 مباريات، كما أنهم حققوا أول فوز في الأدوار الإقصائية في المونديال منذ نحو 26 عاما، وتحديدا منذ تخطّي الجار المكسيكي 2-0 في دور الـ16 عام 2002، قبل الخروج من ربع النهائي أمام ألمانيا 0-2.

وبدأت المباراة باستحواذ وضغط واندفاع هجومي أميركي، على أمل إحراز هدف مبكر يقيهم تكتُّل متوقع للبوسنيين في منطقتهم الدفاعية وإغلاق المساحات والمنافذ المؤدية إلى مرماهم.

لكن منتخب المدرب سيرغي بارباريز كان قريبا من مفاجأة أصحاب الضيافة: أرسل طارق محاريموفيتش ركلة مرمى طويلة صوب المنطقة الأميركية، فاستلمها القائد المخضرم إدين دجيكو وهيّأها أمام شريكه في خط الهجوم إرم الدين ديميروفيتش، لكن تسديدة الأخير بيمناه من على مشارف منطقة الجزاء تقريبا، أنقذها الحارس الأميركي مات فريز (10).

وأعاد البوسنيّون الكرّة، وهذه المرة من ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفّذها كريم علايبيغوفيتش مباشرة صوب المرمى، لكن فريز كان متيّقظا وأنقذها ببراعة عبر ردة فعل سريعة، مانعا الرقم 19 من تسجيل هدف "أولمبي" (11).

وحملت المحاولة الأميركية الخطيرة الأولى توقيع أنتوني روبنسون برأسية من على مشارف منطقة الياردات الست علت المرمى، وذلك بعد انطلاقة سريعة من الجهة اليمنى وعرضية من لاعب يوفنتوس الإيطالي ويستون ماكيني (18).

وافتتح بالوغون التسجيل مطلقا احتفالات المشجعين الأميركيين الذي ملؤوا المدرجات، لكن الحكم البرازيلي رافايل كلوس أخمد هذه الفرحة بإلغاء الهدف للتسلل (31).

ووجد بالوغون طريق الشباك مجددا: لعب تيلمان تمريرة بينية صوب مهاجم موناكو الفرنسي، حاول ستيبان راديليتش قطعها، فارتدت من محاريموفيتش وتهيّات أمام بالوغون الذي لم يجد صعوبة بإيداعها المرمى أرضية بيسراه من داخل المنطقة (45).

وأطلق بالوغون بإحرازه هدفه الثالث في البطولة فرحة أبناء وطنه، مشيرا لهم "أنا هنا، اسمعوني احتفالاتكم".

وكاد بالوغون يضيف الثاني، لكن العارضة ردّت الكرة التي تابعها من داخل منطقة الياردات الست، بعد عرضية من اليمين لعبها سيرجينيو ديست (45+8).

وبدأ الشوط الثاني بالطريقة عينها التي انتهى عليها الأول، لكن سرعان ما تلقّى منتخب بوكيتينو ضربة موجعة، بعدما طرد كلوس عقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر"، بالوغون ببطاقة حمراء مباشرة، وذلك بسبب خطأ عنيف على محاريموفيتش (64).

وأثار الطرد قلق المشجعين الأميركيين الحاضرين، لا سيّما مع التبديلات الهجومية التي أجراها بارباريز بهدف الاستفادة من النقص العددي في صفوف منافسه، فحاول لاعبوه مرتين، الأولى عبر ديميروفيتش (66)، والثانية عبر البديل إسمير بايراكتاريفيتش (68)، لكن فريز تصدّى في المرتين مطمئنا مشجعي منتخب بلاده.

وأضاف النجم كريستيان بوليسيك الثاني، لكن كلوس ألغاه بداعي التسلل (79).

ولم يمض الكثير، قبل إطلاق تيلمان العنان لأفراح التأهل، بتسجيل الثاني وإنهاء الأمور بتسديدة بيمناه من ركلة حرة مباشرة من الجهة اليسرى خارج المنطقة، لامست يد الحارس البوسني نيكولا فاسيلي قبل استقرارها إلى يمينه (82).