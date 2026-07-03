مباشر | مونديال 2026: مباراة مصر ضد أستراليا

تابع مباراة أستراليا ضد مصر، تعرف على تشكيلة الفريقين، وأحدث الإحصاءات المتعلقة بالمباراة؛ احصل على تغطية شاملة، وتحليل مفصل للأحداث.

تسعى مصر إلى مواصلة مغامرتها غير المسبوقة على حساب أستراليا، في مواجهة بين منتخبين يسعيان إلى فوزهما الأول في الأدوار الإقصائية؛ وذلك في مواجهة على بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026.

وحققت مصر في النسخة الثالثة والعشرين جميع النتائج التي فشلت فيها خلال مشاركاتها الثلاث السابقة، فكسبت مباراتها الأولى ضد نيوزيلندا 3-1، وتخطت دور المجموعات للمرة الأولى أيضا، وستسعى الآن إلى تخطي الدور الثاني.

وكان تأهل مصر إلى دور الـ32 محسوما قبل انطلاق مباراتها في الجولة الثالثة أمام إيران، إلا أن "الفراعنة" لم يتمكنوا من انتزاع صدارة المجموعة السابعة، مكتفين بالتعادل 1-1 رغم التسجيل مبكرا في الدقيقة الخامسة.

وسجلت مصر خمسة أهداف في دور المجموعات، وهو العدد ذاته الذي سجلته في مبارياتها السبع السابقة في النهائيات، ومع ذلك، فإن تحويل هذا التفوق الهجومي إلى انتصارات يبدو صعبا، إذ يدخل رجال المدرب حسام حسن المباراة بسجل متذبذب مؤخرا (3 انتصارات، 3 تعادلات، 3 هزائم).

وقبل أن تُعلَن التشكيلة الرسمية، كانت الشكوك تحوم حول مشاركة قائد مصر محمد صلاح، إلى جانب محمد عبد المنعم وأحمد فتوح بسبب الإصابة، فيما يغيب مهند لاشين للإيقاف.

في المقابل، كان التعادل السلبي أمام الباراغواي في الجولة الثالثة كافيا لأستراليا لبلوغ مرحلة خروج المغلوب كوصيفة للمجموعة الرابعة.

